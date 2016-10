Lehtikuva/Roni Rekomaa

Tulevana sunnuntaina pelattavalta Veikkausliigan päätöskierrokselta ei puutu panoksia. Suurimmasta mahdollisesta paukusta vastaisi Veikkausliigaa 58 pisteellä johtava IFK Mariehamn, jos se sinetöisi mestaruutensa voittamalla Ilveksen kotikentällään. Ahvenanmaalaisten vuonna 2005 alkanut taival korkeimmalla sarjatasolla saisi ennennäkemättömän huipentuman Peter Lundbergin ja Kari Virtasen ensimmäisellä yhteisellä päävalmentajakaudella. Mestaruusjuhlat kymmenentuhannen asukkaan kaupungissa olisivat ensimmäiset Manner-Suomen ulkopuolella.

Mutta mikään ei ole vielä kirkossa kailotettua. HJK:n ja SJK:n välisessä päätöskierroksen taistossa kuunnellaan kenttäkuulutuksista erityisellä tarkkuudella juuri IFK Mariehamnin ja Ilveksen välisen pelin kehittymistä. Sekä 57 pisteen HJK:lla että 56 pisteen SJK:lla on vielä saumat ykkössijaan kauden ehdottomiin yllättäjiin ja mestaruuskuvioissa vielä maanantaille asti keikkuneen Ilveksen iskiessä kampoihin saarelaisille.

Mestaruus on ennen kaikkea IFK Mariehamnin omissa käsissä, mutta spekuloijille on tarjolla runsas määrä erilaisia skenaarioita. Mestaruus voi ratketa jollekin tietylle seuralle jopa tehtyjen maalien lukumäärän nojalla.

Suurimman nousun kauden aikana on tehnyt vielä kesällä alamaissa ollut SJK. Seuran virhehankinnat Aleksei Eremenko Juniorin ja Abdoulaye Meiten muodossa olivat suuret.

Mutta lakeuden resurssit ovat komeat. Mikä tahansa porukka ei olisi voinut hakea puolustukseensa avuksi esimerkiksi maajoukkuetoppari Juhani Ojalaa. Lisäksi kesken kauden PS Kemistä ostettu hyökkääjä Billy Ions on Veikkausliigan parhaita pelaajia. Myös Simo Valakari on osoittanut taas taitonsa valmentajana.

Mitalitaiston ulkopuolella Ilveksen rooli on erittäin mielenkiintoinen. Silläkin on nimittäin panosta viimeisessä ottelussaan, koska neljäs sija toisi mukanaan paikan Eurocup-peleihin. Tällä hetkellä tuolla paikalla on VPS, joka kohtaa viimeisellä kierroksella FC Lahden.

Ilves ei Maarianhaminassa lähde todellakaan höntsäilemään, vaan Veikkausliigan kauden ehkä parhaimpana pelaajana pidetty Emile Paul Tendeng yhdessä muun muassa superlupaus Mikael Soisalon kanssa haluaa varmasti lopettaa kauden voitolla.

Viimeisellä kierroksella soisi myös katsomoiden täyttyvän ympäri Suomen, koska käytännössä kaikilla peleillä on aidosti merkitystä. Karsijan nimi on epäselvä, koska niin FC Inter, HIFK kuin PS Kemi voivat joutua lisäpeleihin Ykkösen vielä avoimen kakkosen (JJK tai TPS) kanssa.

Vakiorivillä ollaan puolestaan brittikentillä. Kyseessä on bonuskierros, jolloin jokaiseen toteutuvaan voittoluokkaan lisätään 100 000 euroa.

Kohteessa 1 Valioliigan kuntopuntarin ykkönen kuudella peräkkäisellä voitolla eli Arsenal kohtaa sarjanousija Middlesbroughin. Vieraat keikkuvat juuri putoamisviivan yläpuolella. Viimeisestä, ja toistaiseksi ainoasta, voitosta on liki kaksi kuukautta. Aitor Karankan suojatit joutuvat poistumaan nytkin päät riipuksissa kotiinsa. Rivin varmin ykkönen.

Yhtä lailla Swansealla on kauden plakkarissaan vain yksi voitto. Se kohtaa kotonaan keskikastissa porskuttavan Watfordin. Uusi manageri, Suomen maajoukkueen peräsimeen taannoin huhuttu Bob Bradley nimettiin tehtäväänsä ennen maajoukkuetaukoa. Hänellä on ollut nyt aikaa ajaa kuvioitaan sisään ja Valioliigan kaikkien aikojen ensimmäisellä jenkkiluotsilla on nyt mahdollisuus näyttää osaamistaan. Yllätykseksi suora ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 22.10 kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(X), 2, X, 1, 2(X), 1, 1, 2(X), 1(2), 1(X), 1, 1(X).

VIIKON VAATIMUS: Palloliiton pamppujen pelleilyt on saatava kuriin vaikka poikkeuslainsäädännöllä. Vetoan kansanedustajista ainakin Paavo Arhinmäkeen , jotta yhdistyslakiin tehtäisiin ylimääräinen klausuuli, jonka mukaan Pertti Alaja ei saa toimia Palloliitto ry:n puheenjohtajana. Alajan toimintaa kuvaa esimerkiksi se, että alkuviikon tyhjänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa mies selitti yli viikon kestänyttä pakoiluaan tiedotusvälineiltä ”maaseutumatkalla.” Samaan aikaan kaikkialla urheilua seuraavan kansa kohistu siitä, kuinka Suomen jalkapallomaajoukkue on vajonnut kaikkien aikojen syvimpään kriisiinsä, vaikka Alaja väittää kaiken olevan hyvin suomalaisessa futiksessa.