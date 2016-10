Lehtikuva/Roni Rekomaa

Paikalla oleva mitoitus on eri asia kuin vähimmäismitoitus.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer vaatii hallitusta vetämään takaisin päätöksensä pienentää vähimmäishenkilöstömitoitusta vanhustenhoidossa. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula on ilmoittanut, että hallitus hakee vaihtoehtoisia säästökohteita ja ilmoittaa päätöksestään lähiviikkoina.

Hallituksen esittämä 0,4:n mitoitus tarkoittaisi, että kymmentä vanhusta kohti olisi yksi hoitaja paikalla, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. Tämä johtuu siitä, että mitoitukseen lasketaan hoitajat koko vuorokauden aikana kaikissa vuoroissa ja myös vapaalla olevat hoitajat.

– Käytännössä tulisi puhua paikalla olevien mitoituksesta, se antaa todellisen kuvan,a Paavola sanoo.

– 0,4:n henkilöstömitoituksella todellinen mitoitus on noin 0,1 vuoroa kohti.

Suositukset eivät riitä



SuPer on vaatinut vanhuspalvelulakiin kirjausta hyvästä mitoituksesta, jossa on huomioitava myös asiakkaan hoidon tarve. Liiton mukaan pelkät suositukset eivät ole riittäneet ja niitä on helppo muuttaa, jos säästöpaineet käyvät koviksi.

Nykyisellä 0,5:n vähimmäismitoituksellakaan ei Paavolan mukaan pystytä turvaamaan hyvää hoitoa. Vanhukset ovat aikaisempaa huonokuntoisempia ympärivuorokautisessa hoidossa. Myös kotihoidossa on asiakkaita, joiden kunto vaatisi laitoshoitoa.

– Mitoituksen pudottaminen 0,4:n tasolle tarkoittaisi käytännössä, että hallitus sallisi työnantajien jättävän vanhukset heitteille. Vanhustyötä tekeviä on kuultava ja otettava viesti tosissaan: niin pienellä mitoituksella ei voida täyttää vanhuspalvelulain vaatimuksia palvelujen laadusta. Voidaan tarjota ruoka ja vuodepaikka, ei muuta.

– Jos hallitus haluaa linjata, että vanhukset eivät muuta ansaitse, voidaan unohtaa puheet sivistysvaltiosta, Paavola sanoo.