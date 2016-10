TV

2000-luvun alussa Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n mukaan maan pahin sisäinen turvallisuusuhka oli ympäristöaktivismi. Tältä pohjalta pääviholliseksi leimautui Earth Liberation Front -järjestö (ELF). Se ei ollut jäsenmäärällä pilattu, mutta tuhoiskut sitäkin mittavampia.

Poliisin tutkija antaa tunnustusta: he olivat hyviä siinä, mitä he tekivät.

Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeisessä Amerikassa ELF:n kohdalla oli odotettua puhua ekoterrorismista, keskittyihän järjestö tihutöillään yrityksiin, joiden se katsoi tuhoavan ympäristöä.

Asian tiimoilta tekee avartavan kierroksen Marshall Curryn ja Sam Cullmanin ohjaama Oscar-ehdokkuudella noteerattu dokumentti Jos puu kaatuu (If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front, 2011). Dokkari keskittyy ELF:n keskushahmoon Daniel McGowaniin (s. 1974). Häntä uhkasi 2007 elinkautinen.

Puusepän poika McGowan puhuu ensin työväenluokkaisista juuristaan ja 1990-luvun puolivälissä tapahtuneesta yhteiskunnallisesta heräämisestään. Tästä dokumentti laajenee käsittelemään lähemmin koko amerikkalaista ympäristöaktivismia.

Tekijät ovat hyödyntäneet lukuisten haastattelujen lomassa fiksusti vanhempaa kuvamateriaalia. Punaisena lankana kulkee vakuuttavasti faktoissa pitäytyvä johdonmukaisuus, kriittishumanistinen näkemyksellisyys. Lopussa oikeusministeriön edustaja tuo kehiin omalta taholtaan sovittelevaa henkeä: maailma ei sittenkään ole mustavalkoinen.

