Laadukas poliittinen draama Vallan kääntöpuoli (The Ides of March, 2011) saa loppua kohti trillerimäisiä piirteitä. George Clooney on ohjaaja, pääosanesittäjä ja toinen käsikirjoittaja, pohjana on Beau Willimonin näytelmä.

Ryan Gosling näyttelee lehdistöpäällikköä kampanjassa, jonka tarkoituksena on nostaa Clooneyn esittämä poliitikko demokraattien presidenttiehdokkaaksi.

Kampanjaa tuntuvat käyvän esimerkilliset aatteen miehet. Pikku hiljaa kuva alkaa hajota. Fraasi ”kaiken takana on nainen” saa tapahtumissa murheellisen sisällön.

Vallan kääntöpuoli edustaa amerikkalaisen poliittisen draaman parasta perinnettä samaan tapaan kuin Robert Redford -filmi Valtapeli (1972) tai Päävärit (1995), jonka Stantonit ovat melkein kuin Clintonit. Clooneyn opus on niitä pisteliäämpi, leffa on päivitetty terävästi 2000-luvulle.

Vallan kääntöpuoli on älykäs, paljastava, hyvin näytelty ja viihdyttävä elokuva politiikanteosta amerikkalaisen vallan huipulla. Peliä käydään laajalla rintamalla kovat piipussa, perhe suojakilpenä ja nuoret naiset hetken seksileluina. Mediaa on varottava.

Leffa on myös yleispätevä kuvaus työmoraalin ja lojaaliuden helposti liikuteltavista rajoista – ollaan säälimättömän kilpailuhenkisessä kulttuurissa. Muissa päärooleissa ovat Billions-dynamo Paul Giamatti, Evan Rachel Wood ja Philip Seymour Hoffman.

