Lehtikuva/George Ourfalian

”Hädässä oleville pakolaisille on luotava turvallisia reittejä Suomeen ja Eurooppaan.”

Ensi maanantaina 24.10. Helsingissä järjestetään Save Syria – rauhanmarssi ja tukikonsertti.

24. lokakuuta on YK:n päivä.

Marssin ja tukikonsertin järjestää laaja joukko yksittäisiä kansalaisia, rauhan- ja ihmisoikeustyötä tekeviä ammattilaisia, aktivisteja ja kokeneita tapahtumajärjestäjiä.

Järjestäjien mukaan ainoa keino syyrialaisten kärsimyksen lopettamiseksi on sodan pysäyttäminen. Rauhanmarssi lähtee kello 17 Rautatientorilta ja etenee Senaatintorille, jossa marssijat muodostavat torille elävän rauhanmerkin. Osallistujia toivotaan tuomaan kynttilöitä mukaansa rauhanmerkkiä varten.

Marssin jälkeen järjestetään tukikonsertti kello 19 Circuksessa (Salomonkatu 1–3). Esiintyjälista julkaistaan myöhemmin. Konsertissa kerätään varoja ulkoministeriön kumppanuusjärjestöille, jotka tekevät työtä Syyriassa. Konserttitila on esteetön.

Tapahtuman suunnittelun alkaessa kuultiin alustuksia Syyrian tilanteesta muun muassa Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusolalta, SPR:n oikeudelliselta neuvonantajalta Jani Leinolta, Suomen Lähetysseuran the Syria Initiativen Lea Pakkaselta ja Minna Saarnivaaralta, Pakolaisavun Kaisa Väkiparralta sekä Amnestyn Aishi Zidanilta. Tallenne tilaisuudesta on nähtävissä täällä.

Mainitut järjestöt eivät ole tapahtuman järjestäjiä.

”Ei voi olla enää hiljaa”



Rauhanmarssin päävaatimus on Syyrian sodan lopettaminen. Osapuolet, myös ulkovallat, on saatava neuvottelemaan ja sotatoimet on lopetettava välittömästi.

Järjestäjien mielestä kansainvälinen yhteisö ei voi todistaa enää hiljaa Syyrian hätää. He vaativat myös Suomen hallitusta tekemään kaikkensa, jotta Syyrian sotaan löydettäisiin rauhanomainen ratkaisu.

”Suomen on kannettava vastuunsa Syyrian kriisistä. Suomen hallitus voi päättää ottaa vastaan nykyistä enemmän kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia kiintiöpakolaisia Syyriasta. Sen sijaan, että pakolaiskiintiötä on pienennetty, sitä pitää kasvattaa reilusti. Hädässä oleville pakolaisille on luotava turvallisia reittejä Suomeen ja Eurooppaan”, kuuluu vaatimus.

Rauhanmarssin ja tukikonsertin suunnitteluun voi osallistua suljetussa ryhmässä täällä.