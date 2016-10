Lehtikuva/Martti Kainulainen

Valtion omaisuutta siirretään paikasta toiseen lisävelkaantumisen välttämiseksi.

”Korkeakouluja ja eri tarkoituksiin perustettuja rahastoja pääomitetaan. Tämä rahoitetaan valtion omaisuutta myymällä.”

Sitaatti on Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman sivulta 12. Ratkaisujen Suomi -niminen ohjelma on päivätty 29.5.2015.

Sunnuntaina opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoi Lännen Median haastattelussa, että kyseessä on uusi asia ja hallitus toteuttaa sillä Nobel-voittaja Bengt Holmströmin neuvoa.

– Korkeakoulujen pääomittamisesta sadoilla miljoonilla euroilla on tarkoitus päättää hallituksen ensi kevään kehysriihessä.

– Kun pääomituksesta on kyse, mittaluokan on oltava tuntuva, jotta sillä on vaikutusta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen taloudelliseen itsenäisyyteen ja mahdollisuuksiin kohdistaa enemmän rahoitusta opetukseen ja tutkimukseen, Grahn-Laasonen sanoi ja jatkoi, että puhutaan sadoista miljoonista euroista.

Pääomitus voidaan tehdä myymällä valtion omaisuutta ja sijoittamalla siitä kertynyttä rahaa yliopistoihin. Se voidaan tehdä budjettiraamin ulkopuolelta eikä edellytä lainanottoa.

– Itse painotan talousnobelistin hengessä vahvan perustutkimuksen merkitystä. Holmström on todennut, että pitkällä aikavälillä Suomi hyötyy sen tuloksista eniten. Pikavoittoja ei kenenkään pidä odottaa, koska vahva perustutkimus vaatii usein vuosien työtä, Grahn–Laasonen sanoo.

”Ei se nyt niinkään mene”



Ei se nyt ihan niinkään mene, ministerin avausta kommentoi sivistysvaliokunnan jäsen, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Korkeakoulujen pääomittamiseen osoitetut varat eivät korvaa niitä leikkauksia, jotka yliopistojen perusrahoitukseen ja tutkimusrahoitukseen on tehty, hän kirjoitti Facebookissa.

Andersson viittasi Professoriliiton arvioon, jonka mukaan korkeakouluja pitäisi pääomittaa 800 miljoonalla eurolla, jotta sillä paikattaisiin edes niitä lisäleikkauksia, joita ensi vuodelle esitetään kilpailukykysopimuksen tuomien hyötyjen leikkaamiseksi pois korkeakouluilta, vaikka ensin luvattiin ettei uusia leikkauksia tule.

Hänen mukaansa se tarkoittaa toisin sanoen valtion omaisuuden myyntiä 800 miljoonan edestä.

Li Andersson toteaa hallituksen päätyneen juuri tällaiseen ratkaisuun siksi, että valtion omaisuuden siirtäminen yhdestä paikasta toiseen ”ei lisää valtion velkaa”.