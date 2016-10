Jarmo Lintunen

Isät halutaan nykyistä tiiviimmin jakamaan vastuuta lapsenhoidosta.

Keskustelu nykyisten perhevapaiden ja kotihoidon tuen malleista kasaa hallitukselle paineita perhevapaiden uudistamiseen. Viikonloppuna vasemmistoliitto vaati nykyisen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaajärjestelmän muuttamista ja pidentämistä 18 kuukauden vanhempainvapaaksi.

Vapaa jaettaisiin 6 + 6 + 6 -mallin mukaisesti kolmeen kuuden kuukauden jaksoon, joista yhden käyttäisi äiti, yhden vanhemmat jakaisivat keskenään ja yhden käyttäisi isä. Vasemmistoliitto on teettänyt laskelmat mallin kustannuksista eduskunnan tietopalvelussa. Jos esimerkiksi puolet isistä hyödyntäisi vapaansa, olisi mallin kustannus 150 miljoonaa vuodessa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson korostaakin, että vasemmiston mallista hyötyvät eniten isät.

Samantyyppistä 6 + 6 + 6 -mallia ajavat myös muun muassa Akava sekä useat naisjärjestöt.

STTK kiirehtii perhevapaauudistusta

Myös STTK pitää välttämättömänä ja kiirehtii perhevapaauudistuksen valmistelun aloittamista.

STTK julkisti tänään Taloustutkimuksella teettämänsä tutkimuksen, jonka mukaan perhevapaat jakautuisivat tasaisemmin naisten ja miesten kesken, jos siitä palkittaisiin esimerkiksi korkeammalla päivärahalla tai verohyödyllä.

Peräti 69 prosenttia lapsiperhetalouksista oli tätä mieltä. Vajaa viidennes heistä piti äidille ja isälle samanpituisia kiintiöitä parhaana vaihtoehtona.

STTK haluaa isien käyttämän osuuden perhevapaista kasvavan nopeammin. Noin 20 prosenttia isistä ei käytä perhevapaita lainkaan. Isille osoitettua osuutta tulisi kasvattaa asteittain ja aluksi osuus tulisi nostaa nykyisestä yhdeksästä viikosta kahteentoista.

Naisten työmarkkina asema paranisi uudistusten myötä



Nyt julkistetun STTK:n kyselyn mukaan selkeä enemmistö eli 85 prosenttia työmarkkina-asema parantuisi, jos perhevapaat jakautuisivat nykyistä tasaisemmin molempien vanhempien kesken.

Naiset uskovat tähän miehiä useammin, sillä miehistä tätä mieltä on reilu 80 prosenttia, mutta naisista lähes 90 prosenttia. Myös työn ja perheen yhteensovittaminen jakaa sukupuolia.

Naisista 58 prosenttia ja miehistä 46 prosenttia uskoo perheen ja työn yhteensovittamisen vaikutuksen lisääntyvän, mikäli niitä voisi pitää pidemmällä aikavälillä.

– Tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken edistäisi naisten työmarkkina-asemaa, uralla etenemistä, palkkatasa-arvoa sekä työn ja perheen parempaa tasapainottamista. Se myös vahvistaisi isä-lapsi –suhdetta, lasten ja perheiden hyvinvointia sekä vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten tasaisempaa jakautumista nais- ja miesvaltaisten alojen kesken, tasa-arvoasioista vastaava lakimies Anja Lahermaa arvioi.

Äideillä suurin vastuu lapsenhoidosta



Isyysvapaan käyttö on lisääntynyt viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana. Vuodesta 2006 vuoteen 2015 isyysrahaa saavien isien määrä on kasvanut 16 000 isällä, mikä on reilun kolmanneksen nousu.

Syntyvyys on laskenut samaan aikaan. Äitiysrahaa saavien äitien osuus onkin laskenut vain noin kolme prosenttia. Äitiysvapaan jälkeen saatavasta vanhempainvapaasta vain 1,5 prosenttia meni viime vuonna isille. Sukupuolten välinen ero on suuri.

Äitien suuri vastuu lastenhoidosta heikentää heidän työmarkkina-asemaansa. Se näkyy työuran pätkittymisenä, nuorten naisten työhön pääsyssä, palkkauksessa sekä uralla etenemisessä. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisempiä erityisesti alle 35-vuotiaiden naisten keskuudessa.

Kotihoidontuki nostattaa puoleen ja toiseen

Myös kotihoidontuki kasautuu äideille. Sitä saavista isiä oli vajaa 7 prosenttia eli reilu 7 600 miestä viime vuonna, kun äitejä kotihoidontuella oli reilu 102 400.

Tästä on keskusteltu viime päivinä puoleen ja toiseen: osa haluaisi lakkauttaa, osa porrastaa tai jatkaa edelleen nykyiseen malliin. Perinteisesti etenkin keskusta on puolustanut kotihoidontukea.

Viime hallituskaudella vasemmistoliiton puheenjohtajan, tasa-arvoministeri Paavo Arhinmäki esitti ajatuksen kotihoidontuen kiintiöimisestä vanhemmille. Tuolloin yksi vanhempi ei voisi käyttää koko kotihoidontukikautta.

Viime viikolla SAK:n ekonomisti Ilkka Kaukoranta arvosteli blogissaan kotihoidontukea. SAK on esitellyt oman perhevapaamallinsa.

– Käytännössä kotihoidon tukea maksetaan siitä, että perhe pitää lapsen kunnallisen varhaiskasvatuksen ulkopuolella. Perheet saavat tukea sitä enemmän, mitä pidempään lapsi on kotihoidossa, hän kirjoittaa.

Hän tyrmää valinnanvapauden nimissä kotihoidontukea puolustavat tekopyhiksi tilanteessa, jossa hallitus on heikentänyt subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen. Hän arvostelee, että vanhempien vapaus valita kotihoito on hallitukselle tärkeämpi kuin vapaus valita kokopäiväinen varhaiskasvatus.