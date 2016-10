Maria Palo

Thaimaata tiukasti kontrolloiva sotilashallitus ajaa omia etujaan.

Thaimaa suree edesmennyttä kuningastaan Rama IX Bhumibol Adulaydejaa. Hätkähdyttävää on, miten sekava perustuslaillinen tilanne maassa on.

Kulisseissa ja kuninkaallisessa palatsissa on käyty kovaa peliä, se on näkynyt selvästi viime päivien aikana. Jatkuvasti tulee uusia sääntöjä, miten pitää toimia. Usein monta uutta sääntöä saman päivän aikana, ja ne ovat tyystin erilaisia. Tuloksena on kuninkaallinen ja armeijan soppa, jota on sekoittamassa kukin omalla tahollaan.

Sekavuus ei helpota kansan surutyötä, sillä suurin osa kansasta rakasti kuningastaan. Surutyö on osittain myös lopullinen päätös yhdelle aikakaudelle.

Vuoden kestävä suruaika siirtää luvattujen vaalien pitämistä vuodella.

Edellisen kerran 70 vuotta sitten

Nyt keitetty soppa ei ole koskenut mitään pieniä yksityiskohtia vaan sellaisia kysymyksiä, voiko kruununprinssi käyttää titteliä kuningas jo nyt, vai pitääkö hänen odottaa kruunajaisiin saakka? Kuka on nimellinen hallitsija siihen saakka? Mikä on aikataulu?

Osittain sekava tilanne johtuu siitä, että viimeksi kruununperimys tapahtui 70 vuotta sitten, eikä nykyaikaisia rutiineja siis ole. Sen sijaan on roppakaupalla vanhoja aikansa eläneitä traditioita.

Tämä ihmetyttää. Aikaa näiden asioiden hoitamiseen olisi ollut, koska kuningas sairasti pitkään.

Kaikkea hankaloittaa se, että Thaimaassa ovat edelleen voimassa poikkeuslait. Ne asetettiin vuoden 2014 vallankaappauksen jälkeen, jossa silloinen pääministeri Yingluck Shinawatra syrjäytettiin.

Thaimaata tiukasti kontrolloiva sotilashallitus ajaa omia etujaan, kun on kyse vallanjaosta ja maan turvallisuudesta. Kumpikaan osapuoli ei luota siihen, että toisella puolella olisi tarvittava harkintakyky näissä asioissa.

Jakautunut kansa

Thaimaa on ollut monen vuoden ajan jakautunut maa. Se sanotaan myös ääneen. Työväenluokka vihaa keskiluokkaa ja päinvastoin.

Nopeasti kasvava keskiluokka ei suostu antamaan työväestölle mitään myönnytyksiä. Tämä on johtanut vihamielisyyksiin ja avoimiin yhteydenottoihin.

Toimittajien on ollut vaikea välillä kuvata viime vuosien tapahtumia. Mikä on ollut kuninkaan osuus tapahtumissa, kuinka puolueeton tai puolueellinen hän oli?

Monarkian kuvaaminen on vaikeaa, koska sensuuri kuningashuoneen asioissa on tiukka ja sitä vaikeuttaa entisestään tiukkaakin tiukempi laki, kuninkaallisia ei saa arvostella. Tästä huolimatta thaimaalaisten suru kuninkaan kuoleman johdosta on aito.

Arvostus edesmennyttä kuningasta kohtaan näkyy Bangkokin katukuvassa. Aikaisemmin värikäs katukuva on nyt mustavalkoinen, jokainen pukeutuu surun väreihin. Ihmiset joilla ei ole varaa ostaa itselleen uusia mustavalkoisia vaatteita, saavat parempiosaisilta rahaa vaateostoon.

Suruaika siirtää vaaleja

Suurimmalle osalle thaimaalaisista Rama IX on ollut kuningas koko heidän elinikänsä. Ennen sairastumistaan hän oli mies, joka yhdisti kansan kriisitilanteissa. Voimien loputtua hän ei enää jaksanut, mikä osittain selittää sekavan sisäisen tilanteen.

Kansaa yhdistänyt kuningas on kuollut. Tilalle tulee kiistelty prinssi Maha Vajiralongkorn. Hän ei ole kansan suosiossa. Huhut kertovat, että hän olisi valmis armahtamaan maanpaossa olevan entisen pääministeri Thaksin Shinawatran, jolla on työväestön vankka suosio.

Mutta huhut ovat huhuja. Demokratian kannalta takaisku on, että vuoden kestävä suruaika siirtää luvattujen vaalien pitämistä vuodella, mikä vahvistaa istuvan sotilashallituksen asemaa entisestään. Seuraavat kuukaudet näyttävät, saavatko kansalaiset tehdä surutyönsä rauhassa, vai tuleeko hellalla olevaan soppaan lisää kokkeja.