IPS/Andrew Nette

Maakaapparit voidaan ICC:n uuden linjauksen perusteella haastaa kansainväliseen rikostuomioistuimeen.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on päättänyt kiinnittää aiempaa enemmän huomiota ympäristötuhoihin ja maakaappauksiin. Kehitysmaissa on 2000-luvulla luovutettu sijoittajille liki Saksan pinta-alan verran maata.

– Rikoksiin ihmisyyttä vastaan eivät syyllisty pelkästään sotaherrat luhistuneissa valtioissa, kytköksiä löytyy myös finanssikeskuksissa toimiviin yritysjohtajiin, luonnonvaroihin liittyviä väärinkäytöksiä valvovan Global Witness -järjestön viestintäjohtaja Alice Harrison kuvaa ICC:n uutta linjausta.

ICC:n politiikka voi merkitä hyviä uutisia sadoilletuhansille maakaappausten uhreille Kambodžassa. Global Diligence -lakifirma on jo nostanut ICC:ssä kanteen kymmenen kambodžalaisen puolesta.

Maakaappauksiin syyllistyvät ovat usein ministereitä ja liikemiehiä.

Systemaattisia rikoksia

Kanteen nostanut Richard Rogers muistuttaa, että ”kehityksen nimissä tehdyt systemaattiset rikokset ovat uhreille yhtä tuhoisia kuin monet sota-ajan julmuudet. Pakkosiirrot tuhoavat kokonaisia yhteisöjä ja aiheuttavat valtavaa kärsimystä.”

Jos kambodžalaiset saavat oikeutta, ympäristörikosten käsittely nousee Rogersin mielestä uudelle tasolle.

– Maakaappauksiin ja vastaaviin syyllistyvillä on yleensä paljon menetettävää, koska he ovat usein ministereitä ja liikemiehiä, joilla on maine suojeltavanaan, hän sanoo.

Noin kymmenesosa Kambodžan maista on jo jaettu 230 yrityksen haltuun. 2000-luvulla näistä pakkosiirroista on joutunut kärsimään 770 000 ihmistä eli kuusi prosenttia väestöstä.

Englanninkielinen versio