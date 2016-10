Kari Uotilan arkisto

Kansanedustaja Kari Uotilan Kiinassa asiat näyttävät toisaalta siltä ja toisaalta tältä.

Kiina on miljoonan totuuden maa. Viimeisimmän vierailuni maahan tein valtiovarainvaliokunnan delegaatiossa syyskuussa. Tämä tuntui eniten ajatuksia herättävältä matkalta Kiinassa tähän mennessä.

Totta on, että Kiinan talouskasvu hidastumisesta huolimatta pitää yllä kolmasosaa maailman taloudesta. Totta on myös, että kasvu hidastuu ja maa velkaantuu aika kovaa vauhtia.

Totta on, että Kiina on nostanut kolmenkymmenen vuoden aikana satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä. Totta on myös, että virallisten lukujen mukaan lähes 60 miljoonaa ihmistä elää yhä alle yhdellä Yhdysvaltain dollarilla päivässä. Maalla on kapitalistisen maailman haasteita. Palkat ovat kolminkertaistuneet. Halpatyö siirtyy halvempiin Aasian maihin. On kiinteistökuplaa.

Isoin ongelma liikenteessä on se, että meinaa jäädä äänettömän sähkömopon alle.”

Totta on, että Itä-Kiina ja Etelä-Kiina ovat vauraita alueita. Shanghaissa ja muutamassa muussa kaupungissa on modernimpaa kuin Suomessa. Totta on myös, että Länsi-Kiina on köyhää. Siellä on ongelmallista ja velkaista hiili- ja terästeollisuutta. Huonosti kannattavaa valtiojohtoista ylikapasiteettia aiotaan purkaa. Samalla satsataan kehitykseen ja hi-techiin. Verkkokauppa Alibaban keski-iältään 29-vuotias henkilöstö tekee uskomatonta bisnestä. Nettimaailma on eri tasolla kuin meillä. Kiinalaiset toimittavat kaikki asiansa netissä ja älypuhelimella.

Totta on, että Länsi-Kiinasta itään muuttavat siirtotyöläiset tuovat rahaa mukanaan länteen. Totta on myös, että näillä työläisillä ei ole täyttä ihmisarvoa. He eivät saa kotipaikkaoikeutta, sosiaaliturvaa, eivätkä lapsiaan kovin helposti kouluun.

Totta on, että Kiina satsaa ympäristön ja veden puhtauteen sekä aurinkoenergiaan. Isoin ongelma liikenteessä on se, että meinaa jäädä äänettömän sähkömopon alle. Totta on myös, että ilma- ja vesiongelmat ovat edelleen erittäin suuria.

Totta on, että Kiina avautuu ulospäin, modernisoi suhteitaan ja investoi ulkomaille. Totta on myös, että maa kiristää sisäistä kontrollia ja nettisensuuria. Lisäksi, esimerkiksi uiguurien ja tiibetiläisten ihmisoikeuksia rikotaan.

Totta on, että Kiina kehittää sosiaaliturvaa ja eläkejärjestelmiä. Maa pyrkii eräällä tavalla rakentamaan pohjoismaista hyvinvointimallia yhden puolueen järjestelmällä. Ikääntyvällä Shanghain alueella eläkejärjestelmiä kehitetään vauhdilla. Totta on myös, että tuloerot ovat valtavat. Lamborghinia ja Ferraria pörrää kaduilla.

Totta on, että sosiaaliturvaa rakennetaan, tuloeroihin pyritään puuttumaan ja maan sisäisiä eroja tasaamaan. Totta on myös kysyä, kuinka kauan se riittää. Alkaako kasvava keskiluokka vaatimaan demokraattisia oikeuksia. Olen varma, että alkaa.

Totta on, että Kiina satsaa hurjasti koulutukseen ja osaamiseen. Totta on myös, että raha ratkaisee aika paljon yliopistovalintoihin pääsyä.

Totta on, että yli sata miljoonaa matkailijaa matkustaa ulkomaille. Verkkokauppa Alibaba oli valmis varaamaan myyntiin 30 000 vuodepaikkaa Suomesta ensi talvikaudelle. Totta on myös, että Suomessa ei voida ottaa kuin 2 000–3 000.

Totta on, että Kiina on kiinnostunut pohjoismaisesta hyvinvointimallista. Kerroin puoluekoulussa puheenvuorossani, että Pohjoismaiden malliin kuuluvat myös demokraattiset oikeudet, lakko-oikeus ja mielipiteenvapaus. Kiinassa vaikuttaa olevan aito halu vuoropuheluun myös vaikeista asioista. Totta on myös, että ei mennä Kiinaan neuvomaan eikä mestaroimaan. Kannustaisin poliittisia puolueita ja poliitikkoja yhteistyöhön Kiinan kanssa rakentavalla ja toisiamme kunnioittavalla tavalla.