Keskustalla on edessä ministerikierrätys.

Eduskunnan pankkivaltuusto nimitti odotetut nimet Suomen Pankin johtokunnan jäseniksi perjantaina. He ovat Finanssivalvonnan apulaisjohtaja Marja Nykänen ja elinkeinoministeri Olli Rehn. Molempien virkojen viisivuotinen toimikausi alkaa 1.2.2017.

Päätös tietää sitä, että keskustassa on edessä ministerikierrätys, kun Rehn lähtee hallituksesta. Hänen tilalleen kansanedustajaksi nousee viime vaaleissa eduskunnasta pudonnut Paula Lehtomäki, joka toimii pääministeri Juha Sipilän valtiosihteerinä.

Suomen Pankin valinnoissa toista virkaa täytettäessä painotettiin erityisesti rahoitusmarkkina- ja pankkitoimintaosaamista ja toista virkaa täytettäessä talous- ja rahapoliittista osaamista.

Jälkimmäinen tarkoittaa Rehniä, joka antoi pahimman eurokriisin aikana näyttöjä EU:n talouskomissaarina. Ylen MOT-ohjelma kysyi viime vuonna Euroopan huippuyliopistojen talousprofessorien arviota Rehnin onnistumisesta tässä tehtävässä. Professorijoukosta vain yksi antoikomissiolle ja Rehnille arvosanan loistava. 55 prosenttia arvioi hänen toimintansa heikoksi.

Professorit arvostelivat eurokriisin hoitoa



Kyselyyn vastasi 21 ulkomaista ja 5 kotimaista professoria. Heistä kuusikymmentä prosenttia oli sitä mieltä, että valtioiden ensimmäiset reaktiot kriisiin olivat kutakuinkin oikeita. Avoimissa vastauksissa kiiteltiin elvytystoimia.

Sen sijaan talouskuriajattelu on ollut täydellinen katastrofi Euroopalle. Useilla talouskuria harjoittaneilla euromailla on nyt enemmän velkaa kuin ennen säästökuuria. Kolmasosa vastaajista on sitä mieltä, että talouskurilla pelastetaan jättisijoittajat.

– Jos Kreikka tukea kuitenkin tarvitsisi, niin se ei olisi ilmaista rahaa. Kyse olisi takuista tai lainasta, josta maksetaan asianmukainen korko, mutta ilman spekulaatiolisää, Rehn selitti Talouselämä-lehdessäKreikka-kriisin hoitoa lokakuussa 2010.

Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että Kreikka panee itse taloutensa kuntoon.

– Kävin paikan päällä ja näin, että Kreikassa on nyt tekemisen meininkiä. Eikä se ole vain meidän näkemyksemme, vaan myös Euroopan keskuspankin. Harvoin kuulee pääjohtaja Jean-Claude Trichet’n käyttävän mistään talouspolitiikan päätöksestä sanaa convincing, vakuuttava”, Rehn hehkutti.