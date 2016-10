Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Suomalainen futisväki on pohtinut viimeiset viisi päivää kuumeisesti, mikä meni pieleen tappioihin päättyneissä MM-karsintaotteluissa Islantia ja Kroatiaa vastaan. Maajoukkueen aallonpohja on poikinut kymmeniä eritasoisia analyysejä, joissa syyllisiksi heikkoihin tuloksiin on löydetty ainakin päävalmentaja Hans Backen taktinen kyvyttömyys sekä suomalaisten pelaajien riittämätön taitotaso ja asenne.

Urheilumedia on vihdoin heräämässä tarkastelemaan myös Palloliiton johdon roolia suomalaisen jalkapalloilun kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Täysremonttia liittoon vaativat kannat ovat voimistuneet mediassa viime päivinä. Grillattavaksi on joutunut erityisesti puheenjohtaja Pertti Alaja, joka ei ole tällä viikolla vastannut toimittajien puheluihin.

Islannissa Suomi oli pitkään kiinni maukkaassa vierasvoitossa, mutta lopulta yksi surkeasti puolustettu kulma ja puusilmäisen norjalaistuomarin Svein Oddvar Moenin suorittama ryöstö jättivät Huuhkajat puille paljaille.

Huolestuttavinta Huuhkajien pelissä on hyökkäyspelin köyhyys.

Kroatiaa vastaan saatiin lopussa kulma ja muutama boksihässäkkä. Laukaussarake näytti pyöreää nollaa. Backe piiloutui ottelun jälkeen materiaaliselityksen taakse, mikä on tavallaan ymmärrettävää. Hyökkäysten rakentelu oli vaikeaa ilman dopingvyyhden keskelle ajautunutta Roman Eremenkoa, joka on kiistatta paras suomalainen jalkapalloilija tällä hetkellä.

Riveistä olivat jo aiemmin pudonneet ykkös-avaukseen kuuluvat Joel Pohjanpalo ja Tim Sparv. Kaiken kukkuraksi Perparim Hetemaj joutui sivuun Islanti-ottelun jälkeen. Kokoonpanossa oli lopussa seitsemän puolustajaa, kun topparina normaalisti operoiva Thomas Lam pelasi laitalinkkiä.

Backe on puhunut useasti maajoukkuepelaajien muistikorteista. Saapuessaan maaotteluihin pelaajan tulisi ottaa seurajoukkuemuistikortti päästään ja korvata se maajoukkueen vastaavalla. Ajatus on sinänsä ihan oikea ja puolustuspelaamisen osalta kortilla alkaa olla jo tavaraa. Sunnuntain ottelu oli puolustussuuntaan kelvollinen esitys yhtä tilannetta lukuun ottamatta.

Huolestuttavinta Huuhkajien pelissä on hyökkäyspelin köyhyys. Prässi on sekaisin ja pelaajien välimatkat kasvavat valtaviksi ylöspäin mentäessä avauspelin ollessa pääosin päätöntä roiskimista. Muutamia aihioita toki löytyy. Islantia vastaan nähtiin ensimmäisellä jaksolla kaksi tilannetta, joissa saatiin aikaiseksi viidentoista syötön ketju. Molemmat johtivat maaliin.

Maajoukkuetoiminnassa yhteistä aikaa on rajallisesti. Se aika pitää käyttää luomalla tarpeeksi yksinkertainen systeemi, joka puretaan riittävän erikoistilanneharjoittelun ohella atomeiksi ja syötetään pelaajille pelipaikkakohtaisesti lusikallinen kerrallaan. Roy Hodgsonin tapa oli juuri tämä ja Suomi pääsi arvokisojen porteille asti.

Joukkueurheilussa ei voida koskaan väistää valmentajan tulosvastuuta. Suomifutiksen alennustila ei ole kuitenkaan yksin Hasse Backen vika. Syyttävä sormi osoittaa valmentajat valitseviin henkilöihin. Maajoukkue on viime vuodet ajelehtinut pelillisestä identiteetistä toiseen valmentajien vaihtuessa jatkuvasti. Omaa pitkäjänteistä linjaa ja pelitapaa ei ole.

Samaan aikaan pelaajakehityksessä on jääty junasta. Surullisenkuuluisan Visio 2020:n mukaan Suomen tulisi olla neljän vuoden kuluttua Euroopan kymmenen parhaan futismaan joukossa.

Kroatia-ottelussa nähtiin, kuinka pitkä matka huipulle todellisuudessa on. Kroatian pelaajat olivat kaikilla osa-alueilla valtavasti huuhkajamiehistöä edellä. Ruutupaidat olivat fyysisempiä ja liike oli parempaa – puhumattakaan pallollisesta ja taktisesta osaamisesta.

Tällä palstalla on vaadittu toistuvasti puskutraktorilla suoritettavaa remonttia Palloliiton organisaatiorakenteeseen ja toimintatapoihin. Backen muistikortilla saattaa olla niukasti tavaraa, mutta Alajalla ja kumppaneilla ei ole edes puolikkaan ruutupaperin verran askelmerkkejä pitkäjänteisen ja loogisen kehitystyön tueksi.

