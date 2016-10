Jarmo Lintunen

Kaupan aukioloaikojen vapautuksella on moninaiset vaikutukset. Työntekijöille muutos on PAMin selvityksen mukaan tuonut haasteita työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Aukiolojen vapautuminen on Kaupan liiton tuoreen selvityksen mukaan lisännyt kilpailua ja helpottanut kuluttajien arkea. Pienet päivittäistavarakaupat ja kioskit eivät ole ilahtuneet kilpailun kiristymisestä.

Aukiolon vaikutuksista tehtyyn PAMin kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä 40 prosenttia oli sitä mieltä, että muutoksen kokonaisvaikutuksia ei voi pitää positiivisina.

– Vastanneista enemmistö, 51 prosenttia piti kokonaisarviointia vielä liian aikaisena, sillä muutoksia uskotaan tulevan lisää, tutkimuspäällikkö Antti Veirto sanoo.

”Mielestäni tämä on epäonnistunut lakimuutos.”

Hyvinä kokonaisvaikutuksia piti tässä 9 prosenttia vastanneista. PAMin kyselyyn vastasi 296 luottamusmiestä.

– Ammattiliittona olemme työllisyysvaikutusten lisäksi huolissaan siitä, mitä tapahtuu työsuhteiden laadulle ja työntekijöiden elämänlaadulle. Miten lapsiperheet selviävät ja miten iltavuoroissa selvitään vaara- ja uhkatilanteista, Veirto sanoo.

Vastauksissa erityisesti pienten lasten hoidon järjestäminen koettiin haasteellisena.

Vapautuneista aukioloajoista seuranneessa kilpailussa kauppaketjut ovat menestyneet hyvin eri tavoin. Soittokierros muutamalle työpaikalle vahvistaa tämän.

Työntekijät porrastetaan

Nokian K-Citymarketissa aukioloa on lisätty kuusi tuntia viikossa.

– Ennen lakimuutosta tehty budjetti pitää meillä ihan täysin, mikä tarkoittaa, että meitä on nyt harvemmassa, koska uudet tunnit miehitetään siirtämällä työntekijöitä pois niiltä tunneilta, joiden aikana asiakkaita oikeasti käy, sanoo luottamusmies Anne Nyman.

Uudet tunnit esimerkiksi lauantai-iltaisin eivät Nymanin mukaan ole hyviä myyntitunteja.

– Mielestäni tämä on epäonnistunut lakimuutos. Uusia työpaikkoja tai -tunteja ei ole tullut, kun ei ole tullut tuottoakaan, hän sanoo ja ihmettelee, että mistä myyntiä voisikaan tulla lisää, kun ihmisillä on rahaa käytössä saman verran kuin ennenkin.

Nyman arvelee, että kaikesta huolimatta aukioloa lisätään heillä jatkossa.

– Se, mitä toinen kauppaketju tekee, toisenkin on pakko tehdä, hän lisää.

”Olen tosi huolissaan”

K-Citymarketin valtakunnallinen pääluottamusmies Jaana Kokkola vahvistaa, että kokemukset Nokialta pätevät muuallakin.

– Työtunteja ei ole tullut lisää, mutta työmäärä on lisääntynyt, kun väkeä on vähemmän vuoroissa. Myös yksin työskentely on lisääntynyt, hän kertoo.

Kokkola sanookin olevansa hyvin huolissaan työntekijöiden jaksamisesta.

Hyvältä ei näytä K-Marketeiksi parhaillaan muuttuvissa Siwoissa ja Valintataloissa, joista monet ovat Lähikauppojen Länsi-Suomen alueluottamusmiehen Kari Peltovirran mukaan menettäneet liikevaihtoaan.

Kun aukioloetua ei enää ole, asiakkaat siirtyvät alle sadan neliön myymälöistä supermarketteihin.

– Vielä ei ole mennyt työpaikkoja, mutta luonnollisen poistuman kautta lähteneiden tilalle ei ole otettu ketään, Peltovirta sanoo.

Lisää töitä paljon

Aivan toisenlaisissa tunnelmissa ollaan Uudellamaalla toimivassa S-ryhmän HOK-Elannossa.

– Meillä on tarjottu lisätöitä tosi paljon ja myynti on noussut, kertoo neuvotteleva luottamusmies Kenneth Lindström.

Hän kertoo yllättyneensä, kun aukiolojen laajentuminen lauantaisin kello 23:een ei aiheuttanut puhelinruuhkaa luottamusmiehille.

– OIen kuullut, että monet pitkään meillä töissä olleet ovat nyt saaneet kokoaikaiset työsuhteet, kun kaupat ovat pitempään auki. Sehän tietää sellaista vakautta, että voidaan käydä vähän pankkilainaa hakemassa ja perustaa perhettä, Lindström sanoo.

Omalle väelle on kelvannut työ niin juhannuksena kuin vappuna ja pääsiäisenäkin.

– Osa-aikaiset, joilla on vapaa-aikaa enemmän kuin tarpeeksi, tekevät nämä mielellään.

Lisätunteja on hänen mukaansa ollut tarjolla siinä määrin, etteivät omat työntekijät jaksa kaikkea tehdä.

Lindström arvelee, että selitys S-ryhmän menestykseen piilee siinä, että muutokseen varauduttiin ajoissa ja uusista aukioloista ilmoitettiin asiakkaille heti vuoden alussa.

Työsuhteiden laatu huolettaa

Kaupan liiton kysely, johon vastasi vähittäiskaupan 402 yritystä, kertoo, että yli 80 prosenttia tavarataloista ja kioskeista sekä lähes puolet erikoiskaupoista kokee kilpailun kiristyneen aukiolojen vuoksi.

Päivittäistavarakaupoista 56 prosenttia pitääkin nykyaukioloja huonompana kuin aiempaa säätelyä. Kaupan liitto muistuttaa kuitenkin, että vapaita aukioloja kannattavat päivittäistavarakaupat työllistävät 94 prosenttia alan henkilöstöstä.

Vuoden mittaan on väitelty siitä, lisääkö aukiolojen vapautus työpaikkoja vai ei. Kaupan liiton kyselyn mukaan näyttäisi siltä että työtunnit ovat lisääntyneet, sillä vähittäiskaupoista 46 prosenttia ilmoittaa lisänneensä työntekijöiden tai heidän työtuntiensa määrää.

Toisaalta noin kolmannes ei ole tehnyt mitään muutoksia ja 16 prosenttia on vähentänyt työvoimaa tai työtunteja. Tarkempaa selvyyttä kokonaisvaikutuksesta työllisyyteen saadaan vielä odottaa.

Tutkimustieto aukioloajoista muilta aloilta viittaa Veirton mukaan kuitenkin siihen, että epätyypillinen työ lisääntyy ja kokoaikatyön osuus vähenee.