Venäläisen vankilan arki (The Condemned, 2013) on Nick Readin ohjaama koruttoman asiallinen englantilainen dokumentti. Se kertoo Venäjän sydänmailla keskellä metsää (lähimpään kaupunkiin on autolla seitsemän tunnin ajomatka) sijaitsevan Vankila 56 -laitoksen arjesta.

Vankilaan on suljettu ainoastaan murhaajia – 260 vankia, lähes 800 murhaa. Heidät on sijoitettu kahteen osastoon. Elinkautisvangit elävät pienissä selleissä hyvin eristäytynyttä elämää. Loput ovat sosiaalisilta kontakteiltaan vapaammissa oloissa.

Kiintoisa yhdistävä piirre on, ettei kukaan juuri valita kohtaloaan – näin tuli tehtyä, ja tässä sitä ollaan. Eräs veteraani toteaa: ”Täällä kestää vain henkisesti erittäin vahva ihminen”. Sellaisia tuntuu myös löytyvän, ja myös kiinnostusta syvempään asioiden pohdiskeluun.

Yleismaailmallista tarinointia kuullaan vankien keskinäisestä ankarasta hierarkiasta. Läheisten vierailut ovat todella rajoitettuja ja ajatukset kuntoutuksesta vieraita. Jotkut tekevät valituksia Euroopan ihmisoikeuskomissiolle, mutta turhaan, vakuuttaa vankilanjohtaja. Hän kannattaa kuolemantuomiota, ja niin tekee muutama tuomittukin. Se ei ole ihme, sillä elinkautinen (25 vuotta, joka myös istutaan) on näissä oloissa kova paikka.

Entä mikä pelottaa kakkunsa lähes kokonaan istunutta murhamiestä? Mikäpä muu kuin pian koittava vapaus.

