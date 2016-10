UP/Mika Peltonen

Puheenjohtaja Samu Salo: Palkankorotuskattoa ei pidä betonoida.

Toukokuussa Insinööriliiton puheenjohtajaksi valittu Samu Salo kertoo ajattelevansa puheenjohtajana mieluummin isompia kokonaisuuksia, kuin yksityiskohtia.

– Yritän olla helposti lähestyttävä, sosiaalinen kaveri, ja siirtää myös liiton imagoa siihen suuntaan.

Salon tavoitteena on yhdistää Insinööriliittoa sisäisesti. Tällä hetkellä liitolla on 36 jäsenjärjestöä ympäri Suomen.

– Näiden järjestöjen välit täytyy saada entistä parempaan kuntoon. Palaute kentältä ei ole tullut tänne meille parhaalla mahdollisella tavalla. Välit eivät ole olleet kaksisuuntaiset, Salo pahoittelee.

Tämän reitin hän haluaa kuntoon pikimmiten.

– Meillä on parhaillaan jäsenjärjestökiertue, jossa olemme pyytäneet palautetta tärkeiksi koetuista ja kuntoon laitettavista asioista.

Insinööriliiton puolesta kilpailukykysopimuksen allekirjoittanut Samu Salo kuvaa sopimusta työntekijäpuolen historialliseksi kädenojennukseksi yhteiskunnalle.

– Olemme osallistuneet yhteiskunnan muuttamiseen äärimaltillisilla palkankorotuksilla. Kilpailukykysopimuksen työajan pidennys vastaa 1,5 prosenttiyksikön palkanalennusta.

Insinööriliitto on tarjonnut työajan kuuden minuutin päivittäistä tai kahden tunnin kuukausittaista pidennystä. Asiasta sovitaan työehtosopimuskohtaisesti tai paikallisesti.

– Kaksi tuntia olisi sekä jäsenkunnan että työnantajan kannalta helpoin vaihtoehto.

Tulevaisuuden palkkaneuvottelujen pohjaksi Salolle kelpaa ns. Suomen malli, jossa vientiyritykset sopivat ja muiden palkankorotukset tehdään niiden mukaan.

– Olen mukana työryhmässä, joka tätä mallia sorvaa. Asia ei ole ihan niin kuin julkisuudessa on väitetty, että jotkut tekevät ja toiset vikisevät. Mallimaa Ruotsissakaan palkankorotuskattoa ei ole sementoitu. Jos jossakin on ollut mahdollisuuksia suurempiin korotuksiin, niitä on myös saatu.

Suomessa korotusvaran määrittelyyn pitäisi Salon mielestä löytää yhteinen instrumentti, jolla korotukset pystytään todentamaan.

– Oleellista on sekin, miten asiaa seurataan.

Teollisuuden palkansaajien rooli korostuu



Salon edeltäjä Pertti Porokari yritti ajaa Insinööriliittoa irti Akavasta ja liittää sen perusteilla olleen uuden, suuren keskusjärjestön jäseneksi.

– Minusta olisi ollut hyvä, jos kaikki kolme suomalaista keskusjärjestöä olisivat liittyneet yhteen. Mutta kun jo alkumetrit osoittivat, ettei näin tule tapahtumaan, ratkaisu olisi ollut ongelmallisempi.

Nyt Insinööriliitto tyytyy yhteistyöhön Teollisuuden Palkansaajissa (PT). Siihen kuuluu teollisuusliittoja kaikista palkansaajakeskusjärjestöistä.

– Ei PT keskusjärjestöä voi korvata, mutta sillä on varmasti entistä suurempi rooli tulevaisuudessa.