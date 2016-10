Lehtikuva/Fred Tanneau

Yhdysvaltalainen muusikko ja runoilija Bob Dylan on tämänvuotisen Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittaja. Vuonna 1941 Duluthin pikkukaupungissa Robert Zimmermanina syntynyttä lauluntekijää on veikattu palkinnonsaajaksi usein aiemminkin, mutta vasta nyt aika kypsä hänen valinnalleen.

Dylan saa palkinnon nimenomaan kirjallisista ansioistaan, vaikka hänet tunnetaan ennen kaikkea muusikkona. Musiikin esittämisen ja tekemisen lisäksi hän on kunnostautunut ainakin taidemaalarina ja elokuvanäyttelijänä. Musiikkilehti Rolling Stone sijoitti Dylanin kaikkien aikojen parhaiden artistien listalla toiselle sijalle. Vain The Beatles ylsi edelle.

Uransa alussa Dylan oli puhdasverinen protestilaulaja, joka esitti kantaaottavia folksävytteisiä kappaleitaan joko pelkän kitaran tai pienen yhtyeen voimalla. Hänen siirtymisensä sähköisiin soittimiin aiheutti innokkaimmissa kannattajissa pienoisen kriisin. 60-luvun puolivälissä hänen taustayhtyeekseen vakiintui The Band, joka teki merkittävän uran Dylanin lähdönkin jälkeen.

Bob Dylan on julkaissut yli 50 albumia, joilta löytyy lukematon määrä hittejä. Tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Like a Rolling Stone, Blowin’ in the Wind, The Times They Are a-Changin’, Knockin’ on Heaven’s Door ja Mr. Tambourine Man.

Edelleen ahkerasti keikkaileva tuore nobelisti on esiintynyt Suomessa kahdeksan kertaa, viimeksi Porissa vuonna 2014. Viime keväänä suomalaiset huippuartistit julkaisivat Dylan suomeksi -levyn, joka koostuu pelkästään Dylanin suomeksi käännetyistä hiteistä.