Työelämätietoa oppilaitoksiin

Toni Mäkinen 25-vuotias työelämätiedottaja Palvelualojen ammattiliitossa. Pohjois-Savon SAK-nuorten puheenjohtaja Yhden lapsen isä

Selfie

PAMin työelämätiedottaja Toni Mäkinen, millaista työtä teet oppilaitoksissa?

– Toimenkuvaani kuuluu kontaktoida ammatti- ja ammattikorkeakouluja, sopia niihin työelämätiedotustunteja ja työelämätiedotusständejä. Kerron nuorille ammattiyhdistysliikkeestä. Mitä me teemme, mitä olemme tehneet ja mitä tulemme tulevaisuudessa tekemään.

Minkälainen on opiskelijoiden tuntemus ay-liikkeestä ja työelämästä?

– Peruskoulusta ammattikouluun siirtyneet ovat vähän kuin tabula rasa, tyhjä taulu. He eivät ole oikein perillä siitä, mikä ammattiyhdistysliike on eivätkä ole kuulleet omista oikeuksistaan. Itse näen, että erityisesti heihin pitää kohdistaa huomiota ja valmistaa heitä työelämään.

– Sitten on vanhempia opiskelijoita, joilla on vähän enemmän käsitystä työelämästä ja ay-liikkeestä. Heilläkin on yleensä jotain kysyttävää, johon osaan antaa vastauksen.

Millaisia kysymyksiä näissä tilaisuuksissa esitetään?

– Suosituimpia kysymyksiä ovat työttömyyskassaan liittyvät asiat ja sairauspäiväraha on toinen. Nuoret eivät ole tietoisia, että he ovat oikeutettuja siihen sairastumisen myötä työelämässä. Myös lomat ovat aika yleinen kysymysten kohde. Kaikki eivät ole tietoisia, että esimerkiksi kesätyön yhteydessä he ovat oikeutettuja vähintään kahteen lomapäivään per kuukausi, joka pitää pitää lomana tai maksaa työsuhteen päätyttyä rahana.

Mitä työttömyyskassoista kysytään?

– Muun muassa sitä, että kuinka kauan pitää olla töissä, että on oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan ja kuinka suuri se on.

Oletko kokemustesi perusteella huolissasi siitä, millaiset valmiudet näillä nuorilla on ajaa oikeuksiaan työelämään siirtyessään?

– Minusta vaikuttaa, että etenkin peruskoulussa ja ehkä osin myös ammattikoulussa työelämätietous ja tietous ammattiyhdistysliikkeestä ei ole kovinkaan hyvällä tolalla. Toivoisin, että yhteiskunta panostaisi enemmän työelämävalmiuksien parantamiseen ja sen perehdyttämiseen, mitä ay-liike tekee. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tämä homma on aika lailla ulkoistettu ay-liikkeelle eivätkä meidänkään resurssit ole loputtomat. Minäkään en tavoita kaikkia opiskelijoita. Olen vain yksi mies ja yksi mies ei voi auttaa kokonaista sukupolvea ymmärtämään omia oikeuksiaan.

Millaisella joukolla teette PAMissa tätä työtä?

– Meillä on kolmen hengen työelämätiedottajatiimi sekä nuoriso- ja opiskelijasihteeri. Lisäksi toimitsijat tekevät alueilla samaa hommaa, samoin kentän aktiivit. Mutta leveämpiä hartioita tarvitaan. Kaikissa ammattiliitoissa ei ole yhtä kovaa järjestökoneistoa hoitamassa tätä työtä. Joillain aloilla työelämätiedotus ei ole samalla tolalla kuin meillä.