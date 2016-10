Lehtikuva/Markku Ulander

Viikon kysymys

Kaupan liiton tuoreen selvityksen mukaan lapsiperheet ja suurissa kaupungeissa asuvat kokevat kauppojen vapautuneiden aukiolojen helpottavan arkensa järjestelyjä.

Lisäsikö aukiolon vapautuminen kaupassa käyntiä, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja?

– Kyllä se ainakin myyntiä lisäsi. Sitä on vaikeampi arvioida, paljonko lisäyksestä johtui aukiolon vapautumisesta.

– Ainakin aukioloajan vapauttaminen on helpottanut kuluttajien arjen suunnittelua.

Minkälaiset ihmiset käyttävät laajennettuja aikoja?

ILMOITUS

– Viikonloppuisin nuorehkot, alle 40-vuotiaat ja lapsiperheet. Arki-iltojen myöhäiset aukiolot ovat nuorten miesten asiointiaikaa.

– Suuri enemmistö kuluttajista pitää vapaista aukioloista, on niitä sitten hyödyntänyt tai ei. Kolme viidestä on asioinut kaupoissa uusina aukioloaikoina. Eniten on hyödynnetty lauantai-iltojen tai sunnuntaiden aukioloja.

Kuka käy kaupassa yöllä?

– Nuoremmat miehet, vuorotyöläiset ja muut, joille kahdeksasta viiteen aika ei sovi.

Kuinka suuri osa kaupoista laajensi aukioloaan?

– 60 prosenttia on kokeillut laajennettua aukioloa. Etenkin päivittäistavara- ja tavaratalokaupan suurimmat työllistäjät näyttävät kannattavan aukiolosääntelyn poistamisesta.

Toiko aukioloaikojen laajentaminen lisää työpaikkoja?

– 46 prosenttia lisäsi joko osa-aikaisten tuntimäärää, osa-aikaisten työntekijöiden määrää tai kokoaikaisten työntekijöiden määrää. Työntekijöiden tai työtuntien määrää lisäsivät eniten isot päivittäistavarakaupat ja isot erikoistavarakaupat.

Lisääntyikö vähittäiskaupan kilpailu, kun aukiolo laajeni?

– Ainakin yritysten itsensä mukaan lisääntyi. Runsas 80 prosenttia päivittäistavarakaupoista ja lähes puolet erikoiskaupoista kokee kilpailun kiristyneen nimenomaan aukiolojen vuoksi.

Ovatko kaikki kaupat tyytyväisiä aukiolon vapautumiseen?

– Monet vapautta vastustavista kaupoistakin kannattavat periaatteessa vapaata aukioloa, jos vain saisivat sulkea kauppansa kannattamattomina tunteina. Tämä ei aina ole mahdollista esimerkiksi kauppakeskuksissa.