Telakkateollisuus oli Suomessa konkurssin partaalla vain muutama vuosi sitten. Nyt töitä on varmistunut vuoteen 2024 asti.

Meyer Turku kertoi tiistaina kahdesta uudesta laivatilauksesta. Royal Caribbeanin kahden uuden tilauksen jälkeen Turussa on töitä vuoteen 2024 asti.

– Historiallisen pitkän ja työntäyteisen tilauskirjamme avulla voimme uudelleenrakentaa Turun telakan moderniksi digitalisoituneeksi laivatehtaaksi. Kasvatamme tuotantomme aivan uudelle tasolle yli 50 prosenttia yli aikaisemman huipputason, toimitusjohtaja Jan Meyer kommentoi.

Uusien tilausten myötä telakan työntekijöiden määrä on kasvamassa 1 800:aan, kun niitä pari vuotta sitten oli 1 300. Telakan koko työllistämisvaikutuksen arvellaan nousevan alihankkijoineen yli 15 000:een.

Miten tässä näin kävi? Kolme ja puoli vuotta sitten telakat olivat kriisiala, jolle odotettiin lopullista kuoliniskua Turun telakan omistaneen korealaisen STX:n vaikeuksien takia.

Kriisi kulminoitui joulukuussa 2012, kun Turkuun tulossa ollut risteilijätilaus meni Ranskaan. Jyrki Kataisen hallitus ei myöntänyt STX:lle 50 miljoonan euron lainaa. Ranskasta rahoitus sen sijaan löytyi.

Hallituksen päätös raivostutti ammattiyhdistysliikkeen, telakkaväen ja silloin oppositiossa olleet perussuomalaiset. Vuorineuvos Martin Saarikangas syytti elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren saattavan jäädä historiaan miehenä, joka tappoi suomalaisen telakkateollisuuden.

– Koko hallitus voisi nyt mennä peilin eteen pääministeri Jyrki Kataisen johdolla. Hallitusta ei todellakaan näytä kiinnostavan maamme teollisen pohjan säilyttäminen, saatikka vahvistaminen, sanoi Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Haukut sai myös silloin hallituksessa ollut vasemmistoliitto siitä, että sitä eivät tavallisten ihmisten asiat kiinnosta.

Silloinen kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki kirjoitti tammikuussa 2013 Turun Sanomien kolumnissa, ettei hallitus löytänyt laillista keinoa, jolla viiden vuoden aikana raskaita tappioita tehnyttä Suomen STX:ää olisi voitu tukea vielä enemmän.

”Ja olisiko sekään riittänyt saamaan tilausta Ranskan sijaan, vaikka Turussa oli paras osaaminen etenkin juuri tämän risteilijän rakentamiseen?”, hän kysyi.

Historia on osoittanut, että ei olisi riittänyt. STX yritti lypsää Suomen valtiolta rahaa tappioidensa kattamiseen. Hallitus oli vuonna 2012 oikeassa, kun se ei tähän suostunut, vaikka paine joka suunnalta oli kova. STX:n omistuksessa telakoiden uusi loisto olisi jäänyt näkemättä, koska ne olisivat todennäköisesti kaatuneet.

Onneksi nykyinen oikeus- ja työministeri Jari Lindström oli tuolloin vain oppositiojohtaja. Helmikuussa 2013 hänen ensimmäisenä allekirjoittamassaan välikysymyksessä todettiin, että hallitusohjelmalta on pohja pois, mistä vakavimpana osoituksena oli päätös olla antamatta STX Finland -yhtiölle 50 miljoonan euron lainaa.

– Hallitukselle ei tule koskaan uudestaan vastaavaa tilaisuutta, jossa 50 miljoonan euron lisäpanostuksella olisi voinut varmistaa suoraan noin 12 000 miestyövuoden säilymisen. Hallitus epäonnistui kautensa merkittävimmässä yksittäisessä elinkeinopoliittisessa päätöksessä, Lindström ja muut perussuomalaiset väittivät.

– Todellisuudessa rahoitusvaje oli huomattavasti suurempi, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori sanoi vastatessaan välikysymykseen.

– Perussuomalaiset näyttää välikysymyksessään olevan sitä mieltä, että on ihan oikein, että korealaiset kapitalistit saavat nauttia telakkayhtiön voitoista, mutta mahdolliset tappiot tulee sosialisoida suomalaisten veronmaksajien kustannettaviksi, hän jatkoi.

Vapaavuori viittasi siihen, että STX oli viiden edellisen vuoden aikana tehnyt noin 200 miljoonaa euroa tappiota.

Vasemmistoliiton telakkatyöryhmä teki omat esityksensä kesäkuussa 2013. Yksi vaatimus oli, että valtion pitäisi lähteä telakkabisnekseen esimerkiksi 30 prosentin osuudella. Valtion ankkuriomistuksen ympärille koottaisiin omistajarypäs, johon voisi kuulua niin alihankkijoita, yksityisiä rahoittajia, telakkakaupunkeja ja eläkeyhtiöitä, vasemmistoliitto ehdotti.

Ihan näin ei käynyt, mutta sinne päin kuitenkin. Elokuussa 2014 Vapaavuori kertoi, että Suomen valtio ja saksalaistelakka Mayer Werft ostavat Turun telakan STX Europelta. Valtio lähti mukaan vähemmistöomistajana juuri 30 prosentin osuudella.

Telakka kertoi saman tien kahdesta uudesta laivatilauksesta.

– Ilahduttaa, että vasemmistoliiton telakkatyöryhmän vuoden takainen esitys valtion ankkuriomistuksesta vähintään 30 prosentilla toteutuu, vasemmistoliiton telakkamies Kari Uotila iloitsi uutisesta.

Loppu on suomalaista teollisuushistoriaa. Toukokuussa 2015 Meyer Turku siirtyi kokonaan Meyerin omistukseen. Turun telakalla on tekeillä jo kymmenen risteilijää ja nyt työpaikkojen loppumisen sijaan huolena on se, mistä saadaan tarpeeksi koulutettua työvoimaa niitä rakentamaan.

