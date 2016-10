Lehtikuva/Dominick Reuter

”Venäjä ja sen tukema Syyrian hallitus eivät ole ainoa sodan osapuoli, joka syyllistyy sotarikoksiin siviiliväestöä kohtaan.”

Rauhanpuolustajat, Rauhanliitto ja Sadankomitea vaativat Aleppon pommitusten välitöntä lopettamista. Viime viikkojen pommitusten kohdistuminen siviilikohteisiin, muun muassa sairaaloihin, kouluihin ja avustussaattueisiin, on niiden mukaan aiheuttanut alueelle inhimillisen katastrofin.

Rauhanjärjestöt järjestävät Aleppon pommitusten tähden tiistaina 11.10. hiljaisen kynttilämielenosoituksensodan uhrien muistoksi Venäjän lähetystön edustalla Tehtaankadulla Helsingissä. Järjestöjen mukaan mielenilmauksella ei tueta ketään sodan osapuolta, vaan otetaan kantaa siviiliväestön kohtaloon.

Järjestöt toteavat yhteisessä kannanotossaan, ettei Syyrian sotaan ole sotilaallista ratkaisua. Sodan lopettamiseksi tarvitaan neuvotteluja, joihin kaikki sodan osapuolet voivat osallistua kansainvälisen yhteisön tuella.

Rauhanpuolustajien toiminnanjohtaja Teemu Matinpuro korostaa, että mielenilmaus voisi olla myös monen muun lähetystön edustalla. Aleppon kestämättömän tilanteen vuoksi se järjestetään nyt Tehtaankadulla.

– Venäjä ja sen tukema Syyrian hallitus eivät todellakaan ole ainoa sodan osapuoli, joka syyllistyy sotarikoksiin siviiliväestöä kohtaan. Kansainvälisten humanitääristen järjestöjen mukaan tilanne Aleppossa on tällä hetkellä kuitenkin sietämätön. Sen takia pommitukset tulisi lopettaa humanitaarisen avun ja evakuoinnin mahdollistamiseksi. Kriisin ratkaisu on sotaan sekaantuneiden ulkovaltojen käsissä. Tähän mennessä niiden kaikkien toimet ovat vain pitkittäneet sotaa ja lisänneet inhimillistä kärsimystä.

Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius huomauttaa, että esimerkiksi rypäleaseiden käyttö siviileitä vastaan on aina tuomittavaa. Syyriassa tehtyjen sotarikosten tutkiminen pitäisi aloittaa jo nyt, Lodenius vaatii.

Sadankomitean pääsihteerin Anni Lahtisen mukaan muutaman tuhannen taistelijan vuoksi tehtävät pommitukset Aleppon kaupungissa aiheuttavat kohtuutonta kärsimystä sadoille tuhansille siviileille, erityisesti lapsille. Humanitäärinen kriisi pitää saada loppumaan.

Mielenilmaus järjestetään tiistaina 11.10. kello 17.30–18.30 Venäjän suurlähetystön vieressä Tehtaankadulla. Kynttilöistä rakennetaan rauhanmerkki Pyhän Henrikin aukiolle ja sodan uhreja muistetaan hiljaisella hetkellä.

Järjestäjät toivovat mielenilmauksen pysyvän rauhallisena ja uhreja kunnioittavana.

Mielenilmauksen jälkeen kello 19.00–20:30 Politiikasta.fi-verkkolehtijärjestää keskustelutilaisuuden Syyrian sota ja kansainvälinen yhteisö. Paikkana on Koneen Säätiön Kamari, Tehtaankatu 21. Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen, koska tilaa on rajoitetusti. Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen toimitus@politiikasta.fi 11.10. klo 16.00 mennessä.