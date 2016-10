Lehtikuva/Jussi Nukari

Vasemmiston kansanedustajat kehottavat ottamaan telakkateollisuudesta mallia elinkeinopolitiikkaan.

Vasemmistoliiton kansanedustajien mielestä hallituksen tulee ottaa oppia telakkateollisuuden hyväksi tehdyistä toimenpiteistä elinkeino-, kasvu- ja omistajaohjauspolitiikassaan.

– Telakkateollisuuden nousu uuteen kukoistukseensa on erinomainen esimerkki siitä, mitä aktiivisella omistajapolitiikalla voidaan Suomessa saada aikaan, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi sunnuntaina.

Hän ja kansanedustajat Annika Lapintie ja Kari Uotila kiersivät sunnuntaina Varsinais-Suomessa vasemmistoliiton Tolkkua työelämään -kampanjan puitteissa.

Valtio voi vaikuttaa

Andersson totesi, että valtio voi tehdä paljon.

– Eikä sen tule katsella tumput suorina työpaikkojen häviämistä Suomesta. Telakkateollisuuden kriisin aikaan vuosina 2012–2014 lähdettiin aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti kokoamaan omistajakonsortiota, jossa valtio oli mukana vasemmistoliiton esityksen mukaisesti. Tulokset ovat nyt nähtävissä, kun Turun telakan tilauskirjat ovat täynnä risteilijöitä.

Kansanedustaja ja Helsingin telakan entinen pääluottamusmies Kari Uotila muistutti siitä, että telakkateollisuus on merkittävä osa Suomen teollista selkärankaa.

– Laivanrakennus on ydin laajemmalle meriteollisuuden osaamiskeskittymälle, johon kuuluu paitsi laivanrakennus, myös offshore-teollisuus, satamat ja merenkulku. On tärkeää, että tämä osaaminen säilyy Suomessa, eikä tieto- ja osaamisvuotoa ulkomaille tapahdu yrityskauppojen yhteydessä, hän totesi.

Korkea osaaminen houkuttelee

Turkulainen Lapintie nosti esiin Turun telakan tilanteen. Sen tilauskanta ulottuu nyt kuuden vuoden päähän ja jopa 4,6 miljardiin euroon.

– On selvää, että aktiivinen omistajapolitiikka on järkevää puhuttaessa tällaisen kokoluokan teollisuudenalasta. Meriteollisuus on koko Länsi-Suomen alueelle tärkeä työllistäjä, jolla on mahdollisuudet selvitä vastatuulista myös tulevaisuudessa, Lapintie totesi.

Kansanedustajat huomauttavat, että ratkaiseva tekijä Turkuun sijoittaneen saksalaisen telakkayhtiö Meyerin jätti-investoinneissa Suomeen ei ole ollut palkkataso, vaan korkea osaaminen.

He korostivat, että Meyerin mukaan Suomen meriteollisuuden kilpailukyky piilee korkeassa osaamisessa ja muuntautumiskyvyssä.