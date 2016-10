Lehtikuva/Chip Somodevilla

Yhdysvaltalaisen Atlantic aikakauslehden päätoimittaja Steve Clemons tviittasi maanantaina aamulla Suomen aikaa seuraavasti: ”Major rumors swirling in real time, right now that @mike_pence has asked 2 be removed from the Presidential ticket. Historic Wow. #debate”.

Suomeksi: republikaanien varapresidenttiehdokas Mike Pence pyytää poistamaan nimensä äänestyslipuista.

Trumpin ja demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin välisessä tv-väittelyssä aamuyöllä Suomen aikaa Trump sanoutui julkisesti irti Pencen Syyrian sotaa koskevasta näkemyksestä.

Pence sanoi vajaan viikon takaisessa varapresidenttiehdokkaiden tv-keskustelussa, että Yhdysvaltain ”pitää vastata Venäjän provokaatioihin voimalla”.

Trump sanoi aamuyöllä, että Pence ”ja minä emme ole keskustelleet asiasta ja minä olen eri mieltä”.

Pence puolestaan tuomitsi lauantaina Trumpin puheet, jotka tulivat esiin Washington Postin julkaistua vuodelta 2005 peräisin olevan ääninauhan, jossa Trump kehuskelee naisten kourimisella. ”En hyväksy hänen sanomisiaan enkä voi niitä puolustella”, sanoi Pence.

Olipa Clemensin kertoma huhu totta tai ei, ainakin republikaanien kampanjan sisällä on kireä tunnelma.