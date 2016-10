Anniina Säilynoja

En voinut olla laittamatta muutamia ajatuksia perhepäivähoidon puolesta. Olen itse toiminut perhepäivähoitajana silloin kun meitä oli noin 300. Minulle itselleni se on yksi parhaista ammateista, jota olen saanut tehdä.

Me emme kuuluneet työaikalain piiriin, palkkaa ei saanut omasta lapsesta, työvuorot merkittiin viiden minuutin tarkkuudella siitä, milloin ensimmäinen lapsi saapui ja viimeinen lähti. Tästä muodostui meidän palkkamme.

Työaikalain piiriin siirryttäessä perhepäivähoito on tullut monen kunnan mielestä ”kalliiksi”, kun hoitajat ovat oikeutettuja tasauspäiviin, joita muodostuu pitkien työpäivien vuoksi.

Vaasassa on vielä kuitenkin 75 perhepäivähoitajaa. Vaasan kaupunki on sopinut paikallisesti parannuksista valtakunnallisen palkkauksen lisäksi.

En ole hetkeen nähnyt ilmoitusta esimerkiksi Pohjalaisessa, jolla haettaisiin kotona hoitavia perhepäivähoitajia. Itse olen useaan eri otteeseen esittänyt työnantajalle perhepäivähoidon kehittämistä ja rekrytointia. Työnantaja on aina vastannut, että on yritetty, mutta tarjontaa tulee väärältä asuinalueelta.

Mielestäni tämä on Vaasan kokoisessa kaupungissa vääränlaista ajattelua. Pääkaupunkiseudulla lapsia joudutaan kuljettamaan aivan eri etäisyyksiltä ja siellä ollaan tyytyväisiä, kun hoitopaikka löytyy jostain. Perheillä on usein kaksi autoa ja julkista liikennettä on Vaasassa kehitetty parempaan suuntaan. Olen varma, että kuljetusongelmiin ei perhepäivähoidon kehittäminen kaadu.

Varhaiskasvatuksen säästöt ovat valittavasti kohdentuneet nimenomaan perhepäivähoitoon. Perhepäivähoidon yksiköitä on lakkautettu useita ja tätä kautta lapset ovat siirtyneet olemassa oleviin päiväkoteihin, jotka näin täyttyvät ja tuovat paineita uusien rakentamiselle. Lakkautettavien yksiköiden henkilökunnalle pidetyissä infotilaisuuksissa otin esille mahdollisuuden jatkaa työtä kotona hoitavana perhepäivähoitajana. Työnantajan vastaus oli silloinkin, että riippuu millä alueella asut.

En kiellä, etteikö uusille asutusalueille pitäisi rakentaa päiväkoteja. Paikallisella sopimisella perhepäivähoitoa voisi silti tehdä vielä houkuttelevammaksi henkilökunnan saamiseksi, ja silti se olisi taloudellisesti kannattavaa. Uusiin päiväkoteihin pitää kuitenkin myös palkata henkilökuntaa. Perhepäivähoitajia eläköityy vauhdilla, joten kaupungilla on näytön paikka saada heidän tilalleen osaavaa henkilökuntaa.

Haluan kannustaa nuoria ihmisiä kokeilemaan perhepäivähoitajan ammattia. Se on palkitsevaa, kun voi pienessä ryhmässä seurata ihmisen kasvua, kehittymistä ja taitojen karttumista.

Perhepäivähoito on laadukasta varhaiskasvatusta. Koulutetut hoitajat suunnittelevat tiimeissä toimintaa ja tempauksia yhdessä. Perhepäivähoidon ohjaajat ovat tukena hoitajille ja tietokoneaikana he ovat tavoitettavissa nopeasti.

Seija Suomela

pääluottamusmies, JHL 127

Vaasa