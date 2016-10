All Over Press /Ladi Kirn / Alamy

Venäjä kasvattaa vaikutusvaltaansa luomalla yhteyksiä Euroopan äärioikeistoon. Ranskan Kansallinen rintama -puoluetta Venäjä on lainoittanut yli 9 miljoonalla eurolla. Rahaa vastaan Venäjä on saanut puolueen tuen Krimin miehitykselle.

Suomessa kytköksiä on pienellä itsenäisyyspuolueella, joka osallistui Euroopan äärioikeiston foorumiin Pietarissa vuonna 2015. Venäjän politiikkaa tukee myös perusteilla oleva Suomi Ensin -puolue ja sen kanssa läheistä yhteistyötä tekevä MV-lehti, joka tekee yhteistyötä myös natsistisen Suomen Vastarintaliikkeen kanssa.

Ruotsissa on viime viikkoina kohistu äärioikeistolaisen ruotsidemokraatit-puolueen vastaavista kytköksistä.

Ruotsidemokraatteja auttaville sijoittajille aukeavat ovet Venäjällä.

Ruotsalaisen Rise Capital -sijoitusyhtiön hallituksen puheenjohtaja Gerard Lopez on kuvaillut Vladimir Putinia ”henkilökohtaiseksi ystäväkseen”, joka on avannut hänelle ”monia ovia”. Yritys on perustettu vasta joulukuussa 2013, mutta Aftonbladetin mukaan se on jo voittanut useamman miljardin kruunun arvosta sijoitushankkeita Venäjällä.

Yhtiön toimitusjohtaja Carl Meurling lupaili kolmen miljoonan kruunun satsausta ruotsidemokraattien mediaprojektiin ja kirjoitteli puoluejohdolle suosituksiaan Venäjä-linjauksista. Hän on ollut yhteydessä myös puolueen nuorisojärjestön venäjämieliseen ryhmään, joka kaappasi puolueen Tukholman paikallisjärjestön viime vuonna. Puoluejohto kuitenkin erotti junttaajat puolueesta.

Toinen kytkös on Jegor Putilov, turvapaikan vuonna 2007 saanut venäläinen, jonka virallinen nimi Ruotsissa on Alexander Fridback.

Putilov/Fridback teki parlamentissa töitä ruotsidemokraattien ryhmälle. Hän matkusti Kreikkaan Ruotsin valtion laskuun yhdessä ruotsidemokraattien kansanedustajan Kent Ekerothin kanssa, matkalla tehtiin propagandavideo Ruotsin MV-lehdelle Avpixlatille.

Vuonna 2014 Putilov teki venäläisen hämäräliikemiehen kanssa asuntokaupan, jossa hänelle myyntiin asunto Tukholmassa 6 miljoonalla kruunulla ja hän myi sen saman tien eteenpäin kahdellatoista miljoonalla.

Putilov kirjoitti ennen paljastumistaan erilaisilla pseudonyymeillä juttuja useisiin lehtiin, ja hänen juttunsa edustivat täysin päinvastaisia poliittisia näkemyksiä. Vuonna 2014 hän kirjoitti Arbetaren-lehteen jutun Venäjän informaatiosodankäynnistä.

