Marx, Lenin ja Mao ovat turkkilaisen RedHack-hakkeriryhmän kotijumalia. Ryhmä on kuitenkin tiiviisti kiinni tässä päivässä; se on nyt häirinnyt valtaapitävien menoa julkaisemalla arkaluontoisia otteita Turkin energiaministerin Berat Albayrakin sähköpostiarkistosta.

Berat on varsinainen hämähäkki Turkin valtaverkossa. Hän on naimisissa Recep Tayyip Erdoğanin vanhemman tyttären kanssa ja siten presidentin lähin edustaja hallituksessa. Hänen veljensä Serhat johtaa hallituksen pää-äänenkannattajan Sabahin toimituksellista linjaa.

Tämän voimakaksikon keskeinen asema paljastui joulukuussa 2013, jolloin silloinen pääministeri Erdoğan hyvin tiukasti torjui hallitukseensa ja perheeseensä kohdistunutta korruptiotutkintaa. Tämän jälkeen julkistetuista salakuunteluäänitteistä kävi ilmi, kuinka Erdoğan pakotti valtion isoista rakennusprojekteista kiinnostuneet yrittäjät maksamaan kukin sata miljoonaa liiraa valtavaan pottiin, jonka avulla ostettiin Sabah-lehti Albayrak-veljesten johdettavaksi.

Turkin politiikka on edelleen sukukeskeistä.

Tänään tämä tapahtuu paljon kätevämmin, kun hallintamenetelmät ovat kehittyneet. Tavoitetulle oppositiolehdelle määrätään uskottu mies, joka käden käänteessä siirtää lehden hallitusleiriin – näin tapahtui muun muassa maan suurimmalle lehdelle Zamanille. Rahaa ei tarvita ollenkaan.

Vävyjen keskeinen asema Turkissa korostuu RedHackin ehkä tärkeimmässä paljastuksessa. Mehmet Ali Yalçindağ on Aydin Doğanin vävy ja sitä kautta Turkin suurimman yksityisen lehtiryhmän Doğan Media Groupin julkaisujohtaja.

Aikaisemmin kemalistisen Hürriyet-lehden katsottiin olevan Turkin tärkeimpiä oppositiolehtiä, mutta viime vuosina tästä ei enää ole näkynyt paljon jälkeä. Nyt muutos on saanut selityksensä.

Yalçindağ on paljastusten mukaan solminut liiton Albayrakin veljesten kanssa, vakuuttaen saattavansa mediansa julkaisemat uutiset ja mielipidejutut hallituksen hyväksymiin muotoihin. Hän tosin myöntää kälynsä ja joidenkin päätoimittajien (tässä järjestyksessä!) protestoineen näitä pyrkimyksiä vastaan. Hän onkin keskustellut Albayrakin veljesten kanssa sopivamman päätoimittajan löytämisestä Hürriyetiin nykyisen tilalle.

Berat Albayrakin arkistosta onkin löytynyt äänite Aydin Doganin puheesta Hürriyetin väelle, jossa hän pyytää vähentämään hallituksen arvostelua.

Hallitus lehdistöineen ei ole maininnut sanallakaan näitä paljastuksia. Tämä ei ole outoa, oudompaa on ettei Turkin ulkopuolellakaan niistä ole juuri kerrottu. Poikkeuksen tekee internet-ajan talouteen ja kulttuuriin keskittyvä nettilehti The Daily Dot, jossa turkkilainen yhteiskuntatieteilijä Ele Kerem Sozen on esitellyt ja taustoittanut paljastukset. Aineisto on valtava: 57 823 sähköpostia vuodesta 2000 tähän päivään asti, hän toteaa.

Sozen pitää vuotta 2013 ratkaisevana käännekohtana. Silloin Gezi-puiston kapina Istanbulissa osoitti laajaa tyytymättömyyttä Erdoğanin hallituksen toimintaan, alkuun sen luonnonsuojeluvastaisuuteen, myöhemmin sen brutaalisuuteen mielenosoittajia vastaan.

Erdoğanin ja Albayrakin veljesten piiri ryhtyi miettimään toimia henkisen ilmapiirin muuttamiseksi. Ryhmään kuuluivat Berat, hänen vaimonsa Esra ja pääministerin muut lapset Bilal ja Sümeyye

(joka nyttemmin on mennyt naimisiin asetehtailijan kanssa – tämäkin valinta on luultavasti oireellinen) sekä Serhat ja Erdoğanin neuvonantaja Mustafa Varank. Kokoonpano on mielenkiintoinen ja osoittaa, kuinka sukukeskeistä Turkin politiikka edelleenkin on.

Beratin ensimmäinen reaktio Gezi-kapinaan oli mediakanaviensa kautta luoda kuva sen ”ulkomaisesta taustasta”. Ehkä sen vuoksi lääkkeetkin haluttiin tuoda ulkomailta.

Washingtonissa toimivan Turkish Heritage Organizationin päällikkö Halil Danismaz välitti Berat Albayrakille ehdotuksen ammattimaisten graafisten suunnittelijoiden, koodaajien ja psykologisen sodankäynnin koulutuksen saaneiden entisten upseerien kokoamista ryhmään, joka vastaisi ulkomaisessa mediassa esiintyviin kriittisiin raportteihin, samoin sosiaalisen median kommentteihin. Ryhmään ei siten kuuluisi journalisteja tai yhteiskuntatieteilijöitä.

Ehdotuksen laatija, Yhdysvalloissa asuva Cüneyt Arvasi, kehotti vaikuttamaan nuoriin käyttämällä huumoria ja slangia. Oppositiomedioihin voi iskeä hyökkäämällä heidän väkeään vastaan, esimerkiksi syyttämällä heitä huumeiden käytöstä ja käyttämällä muutenkin mustaa propagandaa. Tähän hän ehdotti 209 000 dollarin budjettia.

(Samanlaista mustaa propagandaa kai käytetään Suomessakin myös ilman dollarirahoitusta.)

Beratin vaimo Esra, filosofian tohtori Berkeleyn yliopistosta, kokosi ryhmän analysoimaan nopeasti somen käyttäjien tuntemuksia hallituksesta ja tarjosi 60 henkeä syventämään tätä työtä hallituksen linjan mainostamiseksi somessa. Hallituspuolue AKP kokosikin nopeasti, lähinnä nuorisojärjestöstään, kuuden tuhannen henkilön some-ryhmän häiritsemään pahoja journalisteja.