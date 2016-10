Yle Kuvapalvelu

Hollywood-klassikko Casablanca (1942) tuo yleensä ensimmäisenä mieleen pääosien Humphrey Bogartin ja Ingrid Bergmanin. Karskin oloista sankaria erityisesti värisyttää laulu As Time Goes By, joka on vakiinnuttanut asemansa ikivihreänä.

Kaikki kunnia kemioiltaan hieman eripariselle tähtikaksikolle, mutta Michael Curtizin ohjaama leffa olisi jäänyt paljosta paitsi ilman mainion ironista huumoria ja siitä varsinaisesti vastaavia sivuosien dynamoja. Joukon kärjessä kisaavat herrat Renault ja Ferrari, rooleissa Claude Rains ja Sydney Greenstreet.

On ylipäänsä mielenkiintoista, miten vähäinen naisten osuus – jopa Bergman mukaan luettuna – loppujen lopuksi on. Ja nimenomaan siinä mielessä, että kyseessä on maineeltaan suorastaan yltiöromanttinen klassikko.

Pohjimmiltaan Casablanca on silti enemmän miesten juttu. Eli kuten sankaripojat loppusäpinöissä lentokentällä parhaaseen kamufilmityyliin yhteistuumin toteavat, naiset ovat vain aidon aseveljeyden tiellä.

Casablanca. Teema la klo 21.35.