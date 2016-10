Iiris Hanell

Loppukesän pysähtynyt iltapäivä. Lapsiperheitä, vanhuksia, monivärisiä perhosia. Rakennusmiehet kalkuttelevat ja kilkuttelevat siellä täällä. Etäämpänä humisee liikenne.

Miltei Pietarin keskustassa sijaitsee alue nimeltään Uusi Hollanti, Novaja Gollandia. Vain muutaman korttelin päässä ovat Amiraliteetti, Talvipalatsi ja Mariinskin teatteri.

Ollaan suurkaupungin ytimessä.

Pietari Suuri perusti kaupungin 1703, ja hollantilaisen laivanrakennuksen ihailijana hän loi kaupunkiinsa Uuden Hollannin. Kolmiomainen saari Moikan kanavalla palveli laivaston telakan monia tarpeita, ja vuosien saatossa siellä olivat muun muassa komendantintalo, puutavaravarasto ja pyöreässä rakennuksessa, ”Pullossa”, laivaston vankila.

Neuvostoaikana saarella harjoitettiin puolustusteollista tutkimusta, ja alue oli kansalta täysin suljettu vuosikymmenet. Sittemmin hiljainen rappio valtasi paikan.

Pietarissa on puistoja. Elokuussa uudelleen avatusta Uudesta Hollannista toivotaan kuitenkin ikään kuin pietarilaisten olohuonetta: on jo iso fregatti lasten kiipeily- ja leikkipaikkana, on yrttitarhaa, petankkia, esiintymislava ohjelmineen, taidepaviljonki, kioskeja. Yhä restauroitavia rakennuksia, kuten ”Pullo”, avataan ensi vuonna.

Kaikki on valmista vasta 2025.

Viikko avajaisten jälkeen ei voi ennustaa, onnistuuko Uusi Hollanti. Paljon on kesken, paljon on epävarmaa. Ilmenee kannatettavaa rento meininki -yritystä, mutta myös ylhäältä katsovaa virkavaltaista otetta. Läpivalaisuportit ja yrmeät vartijat ovat sillalla, hermostuneita pukumiehiä vilahtelee liikaa.

Aika näyttää. Vielä eivät perhoset ole kadonneet.

Novaja Gollandia. Admiraltejskij Kanal 2. Vapaa pääsy.