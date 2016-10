Lehtikuva/Mikko Stig

Kokoomusministeri kehuu lasten varhaiskasvatusta, jota on itse leikannut.

”Nyt meni täysin hermot Grahn-Laasoseen ja kokoomukseen. Miten ne kehtaavat.”

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin hermot opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoseen menivät perjantaiaamuna tämän Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksen takia. HS:ssa kokoomusministeri kirjoittaa, että Suomen pitäisi lopettaa pitkän kotihoidon tukeminen. Lasten varhaiskasvatuksen osallistumisastetta on nostettava kaikissa ikäluokissa ja ryhmissä.

Andersson pitää Facebookissa sinänsä hienona, että hallituksessa on herätty ymmärtämään varhaiskasvatuksen merkitys niin lapsille kuin vanhempien työssäkäynnille.

”Näin täysin epärehelliseen politiikantekoon kuitenkin harvoin törmää. Suututti lukea Grahn-Laasosen tekstiä”, hän jatkaa.

Anderssonin mukaan varhaiskasvatuksen käyttöön vaikuttaa hinnan lisäksi sen laatu.

”Vanhemmille on luonnollisesti tärkeää, että lapsi saa hyvän hoidon ja kasvatuksen. Juuri tämä hallitus on heikentänyt varhaiskasvatuksen laatua suurentamalla ryhmäkokoja sekä rajannut kokopäivähoito-oikeuden pois niiltä perheiltä, joissa vanhempi on työtön tai kotona hoitamassa toista lasta. Molemmat nämä heikennykset ovat Grahn-Laasosen oman ministeriön valmistelemia.”

Andersson jatkaa hallituksen varhaiskasvatuspolitiikan saaneen murskaavaa kritiikkiä asiantuntijoilta juuri sen takia, että se rajaa oikeutta päivähoitoon ja heikentää sen laatua.

”Näitä päätöksiä Grahn-Laasonen ei mainitse sanallakaan. Sen sijaan hän kehuu hallituksen päätöstä perua oma esityksensä.”