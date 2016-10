Nyt pitäisi rakentaa vuokra-asuntoja

Pia Lohikoski, 39 Vuokralaiset VKL:n järjestö- ja koulutuspäällikkö.

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja.

Keravan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen.

Kahden lapsen äiti. Kansalaisaktivisti.

Selfie

Suomeen jäävät turvapaikanhakijat hakeutuvat paljolti pääkaupunkiseudulle. Aiheuttavatko he ruuhkaa vuokra-asuntomarkkinoilla, Pia Lohikoski Vuokralaiset VKL:sta?

– Eivät ainakaan vielä. Tulevaisuudessa voivat aiheuttaa, jolleivät kunnat rupea toimeen ja nosta kunnallisten vuokra-asuntojen tuotantomääriä. Ainakin Helsinki on käsittääkseni nostamassa tuotantomäärää, ja yhtenä perusteena on ollut arvelu, että turvapaikan saaneet valuvat eri puolilta Suomea pääkaupunkiseudulle.

Menevätkö turvapaikan saaneet jonon ohi vuokra-asuntoihin?

– Kunnalliset vuokra-asunnot menevät niitä eniten tarvitseville. Jos vuokra-asuntopula liitetään turvapaikanhakijoihin, joiden määrä kasvoi merkittävästi vasta viime vuonna, ollaan väärillä jäljillä. Asuntopula on ollut paha pitkään eikä johdu yhdestä ihmisryhmästä vaan siitä, että asuntoja on rakennettu liian vähän, ja siitä, että muutenkin ihmiset muuttavat työn perässä kasvukeskuksiin. Muuttoliike esimerkiksi pääkaupunkiseudulle on siis paljon muutakin kuin maahanmuuttoa. Se on ihan maan sisäistä muuttoa.

Kuinka paha tilanne on?

– Pääkaupunkiseudulla asuntojonossa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, mutta heistä vain osa on täysin asunnottomia.

Onko parannusta näkyvissä?

– Pienin askelin, mutta ei riittävästi. Kaupunkien tuotantotavoitteet ovat maltillisia verrattuna todelliseen tarpeeseen. Näkisin, että asiaan pitäisi vaikuttaa kuntapolitiikalla, jotta kunnat rakentaisivat nykyistä enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Nyt ei rakenneta niin, että todellinen tarve täyttyisi. Mutta monessa kunnassa halutaan suosia omistusasuntojen rakentamista, jotta saadaan varakkaampia asukkaita. Ei haluta pienituloisia eikä rakenneta heidän tarpeisiinsa.

– Jonkin verran tilanne näkyy heikossa asemassa olevien, kielitaidottomien ihmisten hyväksikäyttönä. Ihmisiltä saatetaan vaatia ylimääräistä vuokraa tai vuokrata asumiskelvottomia, vaikkapa homeisia asuntoja.

Kuinka laajalla alueella ongelma näkyy Suomessa?

– Asuntopula on suurin pääkaupunkiseudulla. Lisäksi Turun seudulla ja Tampereella se näkyy korkeina vuokrina.

Tällä palstalla kerromme ihmisistä ja heidän valinnoistaan.