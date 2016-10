Lehtikuva/Paul Ellis

Sam Allardycen manageriuran parhaaksi voittoprosentiksi jäänee hänen Englannin maajoukkueen peräsimessä nappaamansa puhdas sadan prosentin saldo. Tosin Slovakiasta syyskuun alussa yliajalla saatu yksittäinen MM-karsintavoitto ei lämmittäne ”Big Samia”, joka joutui viime viikolla eroamaan neuvottuaan bisnesmiehiksi tekeytyneille The Daily Telegraphin toimittajille keinoista kiertää pelaajien siirtosäännöksiä.

Lähtöpassit saattavat koitua Englannille lopulta myönteiseksi asiaksi, koska menneisyyden miehenä pelillisesti pidetyn Allardycen valintaa hämmästeltiin laajalti kesällä EM-katastrofin jälkeen.

Allardycelle korruptioskandaali ei ollut ensimmäinen laatuaan. Hänen luotsatessaan vuonna 2006 Boltonia Allardycen väitettiin yhdessä poikansa Craigin kanssa ottaneen lahjuksia pelaaja-agenteilta tiettyjen pelaajien värväämisestä. Samassa sotkussa nostettiin esiin muitakin nimiä Englannin futiksen huippukermasta. Esimerkiksi Portsmouthia tuolloin valmentaneen Harry Red-knappin väitettiin kaavailleen Englannin jalkapalloliiton säännösten vastaisia pelaajakauppoja.

Futiksessa on globaalisti mätää absoluuttiselta huipulta alasarjoihin saakka.

Allardyce ei ole suinkaan ainoa futispomo, jonka väärinkäytöksiä journalistit ovat paljastaneet viime päivinä. Esimerkiksi QPR:n manageri Jimmy Floyd Hasselbaink nähdään videolla, jossa hän pyytää rahaa seuralle pelaajia myyvän singaporelaisfirman edustajilta. Hasselbaink itse on julkisuudessa väittänyt, että kyseinen 55 000 punnan summa olisi tullut puheen pitämisestä sijoittajille.

Päivä päivältä paisumaan lähtenyt, Englannin futiksen rakenteita heiluttava skandaali on tuskin nähnyt huipentumaansa. Tämän lehden mentyä painoon mentyä on saattanut paljastua uusia törttöilyitä.

Tosin Suomessakaan ei oma pesä ole puhdas, koska esimerkiksi Kakkosesta on noussut esiin tuoreita manipulaatioepäilyitä. Futiksessa on globaalisti mätää absoluuttiselta huipulta alasarjoihin saakka.

Hollantilaismedia on nimittäin nostanut Suomesta esiin salaisten BUK-ohjuskokeiden ohella myös sikäläisen futaajakolmikon helsinkiläiseen Atlantikseen tekemän ”täsmäiskun”. Esimerkiksi FC Espoota vastaan elokuun lopussa pelatussa ottelussa kukin kolmikon edustajista teki aluksi maalin, mutta toisella jaksolla heidän kuntonsa ja syöttöpelinsä ”yllättäen” petti. Troikan taitotason piti olla kunnossa, ja esimerkiksi Atlantiksen valmentaja Markku Palmroos piti hollantilaisia harjoitusten perusteella liigatason pelaajina.

Tasokkaiden pelaajien tuominen aladivareihin ja heidän käyttämisensä pelien ”fiksaamiseen” on varsin tyypillinen tapa tulosmanipulaatioon. Itse asiassa Atlantiksen historiaan tiukasti liittyvän AC Allianssin vallanneet ulkomaalaisomistajat tekivät vastaavanlaisen puljuutuksen kesällä 2005 tuomalla yhtäkkiä kuusi uutta ulkomaalaispelaajaa kokoonpanoon. Joukkue hävisi seuravan pelin Hakalle peräti 8–0.

Tällä kertaa Veikkaus oli hereillä ja sulki Atlantiksen listoiltaan jo ennen FC Espoo -peliä. Eikä tulevaisuus muutenkaan näytä hääviltä Atlantiksen kannalta, koska viime lauantaina kärsitty tappio SalPalle lähetti joukkueen Kolmoseen.

Vuosituhannen alussa kertaalleen jo konkurssiin menneen Atlantiksen tarina on surullinen ja ajoittain tragikoominen. Jos seuran nimen keksinyt ja sen alkuaikojen taustahahmo, Leevi and the Leavingsien laulaja Gösta Sundqvist eläisi, hän saattaisi löytää ainekset lauluun tästä polveilevasta futisdramatiikasta.

