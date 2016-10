Lehtikuva/Jarno Mela

Suomen poliittinen johto tuomitsi oikeutetusti kovin sanoin väkivallan ja laajentuneet sotatoimet Syyriassa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja ulkoministeri Timo Soini (ps.) peräänkuuluttivat kansainvälisen yhteisön ja Euroopan unionin toimia. Soini pitää suurena häpeänä kansainväliselle yhteisölle, että murhaaminen saa jatkua.

Hallituksen toiminta eri maista sotaa ja väkivaltaa Suomeen pakenevia turvapaikanhakijoita kohtaan on ollut varsin erilaista. Se on kiristänyt turvapaikanhakijoiden pääsyä maahan, vaikeuttanut perheiden yhdistämistä ja kiristänyt sosiaaliturvaa. Turvapaikanhakijoille halutaan lähettää viesti: Te ette ole tervetulleita Suomeen.

Suomi on ylpeillyt kansainvälisyydellään. Maalla on pitkä historia rauhanturvaamisessa. Tavoitteena on ollut kehitysyhteistyömäärärahojen nostaminen 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. On korostettu myös yhteistyön merkitystä kansainvälisissä järjestöissä, kuten YK:ssa ja Etyj:ssä.

Hallitus on kääntänyt solidaarisuudelle selkänsä. Askel askeleelta on rakennettu yhä korkeampaa muuria rajoille. Hallituksen turvapaikkapolitiikka herättää syvää häpeää.

Nykyisen turvapaikkapolitiikan kovaa ydintä ovat perussuomalaisten kiristysvaatimukset. Puolueen toimijat – Soini mukaan lukien – pitävät nykyistä turvapaikkapolitiikan linjausta yhtenä hallituspolitiikkansa merkittävimpänä voittona. Yhtä vastuullisia ovat keskusta ja kokoomus, jotka ovat hyväksyneet kiristyneen linjan ja tukeneet sitä myös Euroopan unionissa.

Tätä taustaa vasten poliittisen johdon tuomitsevat lausunnot kuulostavat varsin tekopyhiltä.

Ensi vuonna 100 vuotta täyttävä Suomi menee kohti juhlavuottaan korostamalla kansallisvaltion kielteisiä piirteitä. Maailmassa on enemmän pakolaisia kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Yli 60 miljoonaa ihmistä on vailla kotia.

Suomella, joka on monien kansainvälisten tilastojen mukaan hyvinvoinnin ykkösluokassa, ei ole hallituksen mielestä varaa hoitaa pakolaisia. Turvapaikanhakijoihin kohdistuvat kiristykset ovat kestämättömiä ihmisoikeuksien kannalta.

Hallituksen tulisi osoittaa Suomen aidosti kantavan

vastuuta myös pakolaisista samaan aikaan, kun on edistettävä kansainvälisillä foorumeilla Syyrian kriisin ratkaisua.

