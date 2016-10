Jussi Joentausta

Ammattikorkeakoulu aikoo supistaa: ”Alueella on paljon nuoria”

Sarkkinen ja Hänninen kysyvät opetusministeriltä Ylivieskan koulutustilanteesta.

Vasemmistoliiton pohjoispohjanmaalaiset kansanedustajat Hanna Sarkkinen ja Katja Hänninen ovat huolissaan ammattikorkeakouluopetuksesta. He jättivät opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.) vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Ylivieskan ammattikorkeakoulun tilanteesta. Ammattikorkeakoulu Centria on suunnitellut vähentävänsä opetusta Ylivieskan yksikössään.

Kansanedustajat tiedustelevat, miten hallitus varmistaa, että ammattikorkeakouluopetus vastaa alueellisen elinkeino- ja talouselämän työvoimatarpeisiin.

– Nyt on tullut julki suunnitelmia Ylivieskan yksikön opetustoiminnan alasajosta, kun opetustoiminta aiotaan keskittää Kokkolan yksikköön. Näin siitä huolimatta, että koulutuksen laatu ja vetovoima on ollut Ylivieskan yksikössä hyvällä tasolla, Sarkkinen toteaa.

– Alueella on runsaasti nuoria. Jos nuoret lähtevät muualle opiskelemaan, he eivät useinkaan enää palaa alueelle, vaikka työllisyysmahdollisuuksia olisikin, kansanedustajat surevat kirjallisissa kysymyksessään.

Hänninen korostaa sitä, että Kalajokilaakson elinvoimalle Ylivieskan ammattikorkeakouluyksiköllä on suuri merkitys.

– Ylivieskan alue on ollut kasvussa ja työllisyys on ollut muuta maakuntaa paremmalla tasolla. Jos koulutuspaikat valuvat alueelta pois, on Kalajokilaakson elinvoiman näivettyminen uhkakuvana, Hänninen sanoo.

Ylivieskan yksikkö antaa opetusta tekniikassa, liiketaloudessa, sosiaalialalla, matkailussa sekä humanistisella ja kasvatusalalla. Vuonna 2014 yksikössä opiskeli 971 opiskelijaa ja henkilökunnan määrä oli 96.