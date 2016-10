Lehtikuva/Abd Doumany

Massiivisia ja kohdistamattomia pommituksia siviilikohteisiin, luonnehtii ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen.

Virallisen Suomen hiljaisuus Syyrian siviileihin kohdistamien pommitusten osalta päättyi tiistaina.

”Suomi tuomitsee jyrkästi sotatoimien tarkoituksellisen kohdistamisen siviileihin ja siviilikohteisiin kuten sairaaloihin. Tilanne erityisesti Aleppossa on kestämätön ja kaupunkia uhkaa humanitaarinen katastrofi. Konfliktin osapuolten tulee sitoutua maanlaajuiseen tulitaukoon ja humanitaarisen avun perille saamiseen”, tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta totesivatensin.

Sen jälkeen Lännen Median mukaanulkoministeri Timo Soinilta tuli vielä selvempää tekstiä. Hän kutsui Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia sotarikolliseksi.

– Kun katsotaan, mikä tilanne on ja miten paljon on vastuulla ihmishenkiä, lienee kolmesataatuhatta, niin milläpä muullakaan nimellä, Soini vastasi asiaa koskevaan kysymykseen.

Hän kiersi kysymyksen, onko myös pommituksiin osallistuvan Venäjän presidentti Vladimir Putin sotarikollinen.

ILMOITUS

– No, Syyria on se ja hallitus, joka siellä toimii omaa kansaansa vastaan. Sitten tässä on erinäköisiä kansainvälisiä toimijoita vino pino. Minä en rupea heitä järjestykseen laittamaan, mutta al-Assad murhaa omaa kansaansa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen on Soinin kanssa samaa mieltä.

– Viime viikolla jo sanoin, että on perusteita olemassa myös sotarikossyytteille. Ne ovat kyllä vahvistuneet. Massiivisia ja kohdistamattomia pommituksia siellä on ollut siviilikohteisiin. Vaikka en ole juristi, luotan siihen, että ulkoministeriössä on arvioitu myös juridiikan kannalta, missä kohtaa rima ylittyy, Vanhanen totesi Lännen Median mukaan.