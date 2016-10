Lehtikuva/Frederick Florin

Pariisin ilmastosopimus tulee voimaan. Tämä varmistui, kun Euroopan parlamentti hyväksyi sopimuksen tiistaina.

Sopimuksen puolesta äänesti 610 euroedustajaa, vastaan 31. ”Äärioikeisto ei ilmeisesti vieläkään usko ilmastonmuutoksen olevan totta”, kirjoitti vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen blogissaan.

Sopimuksen voimaantulo edellyttää, että sen vahvistaa vähintään 55 maata, joiden osuus globaaleista päästöistä on vähintään 55 prosenttia. Ehdot täyttyvät EU:n ratifioinnin jälkeen. Suomi ei ole vielä ratifioinut sopimusta kansallisesti.

”Päivä on historiallinen monella tapaa, tähän kulminoituu monta kysymystä, odotusta ja epäilystä. Ollaanko aidosti mukana, vai puhutaanko vain lämpimikseen?” Kyllönen pohtii.

Hän jatkaa, että ”moneen kertaan on usko horjunut siihen, että koskaan tässä päivässä oltaisiin. Ja sekin on tunnustettava, että pitkä on matka vielä sopimuksen todelliseen toteutukseen”.