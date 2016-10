Lehtikuva/Jason Connolly

Tiedot verojen välttelystä ovat alkaneet kalvaa Trumpin kampanjaa

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on joutunut puolustuskannalle, kun kävi ilmi, ettei hän ilmeisesti ole 18 vuoteen maksanut tuloveroa kirjattuaan 916 miljoonan dollarin tappion vuonna 1995.

Vielä viime viikolla tv-väittelyssä demokraattien Hillary Clintonin kanssa Trump tyytyi heittämään, että jos hän ei maksa veroja, se vain osoittaa hänen olevan ”fiksu”.

Maanantaina Trump sen sijaan sanoi, että ”verolakien epäoikeudenmukaisuus on uskomatonta”. Hän sanoi ”tuntevansa verolait paremmin kuin kukaan muu”, ja siksi olevansa ”paras henkilö korjaamaan ne”. Itse asiassa verolakien korjaaminen on ”yksi tärkeimmistä syistä siihen, että pyrin presidentiksi”.

Trump käytti itseään todisteena siitä, että verolait ovat häpeällisen epäoikeudenmukaisia.

Trump myönsi olleensa hyödynsaaja, mutta käyttäneensä yritysjohtajana verolakeja ”hyödyttääkseni yhtiötäni, sijoittajiani, työntekijöitäni ja perhettäni”. Verotaakan minimoiminen on auttanut häntä ”investoimaan tavallisiin työntekijöihin, pystyttämään mahtavia rakennuksia kaikkialle ja kiihdyttämään valtavaa kasvua yhteisöissä kaikkialla Yhdysvalloissa”.

Röyhkeä poliittinen luokka

Trump suorastaan ylitti itsensä sanomalla Coloradossa, että tilanne ”ei ole veroviranomaisten syytä, vaan yksityisetujen ja lobbarien suoraan omistaman poliittisen luokan”. Nämä poliitikot ovat Trumpin mukaan kirjoittaneet verolait, jotka ovat ”maallemme häpeäksi”.

Trumpin retoriikkaa ei haitannut, että hän on itse ollut sekä antavana että saavana osapuolena tässä prosessissa. Vielä viime talvena hän sanoi rahoittavansa kampanjansa kokonaan itse, mutta perusti keväällä varojen keräämisen mahdollistavan organisaation.

Trump yritti vastaavalla tavalla kääntää epäonnistumisen voitoksi viime viikolla tv-väittelyn jälkeen selittäessään vaisua esiintymistään sillä, ettei ”halunnut nolata Clintonia”.

Clintonin etumatka Trumpiin on kasvanut New York Timesin kerrottua lauantaina Trumpin verojärjestelyistä. Trump ei muista ehdokaskilvassa mukana olleista poiketen ole suostunut julkistamaan verotietojaan.

Tieto kiinteistöbisneksessä tehdystä lähes miljardin dollarin tappiosta heikentää myös Trumpin väitteitä ylivertaisista liikemiestaidoista.

Miljardien välttelijät

Trumpin verojärjestelyt (ainakin nyt esille tulleilta osin) ovat olleet täysin laillisia. Varsinaisten suurten veronvälttelijöiden joukossa hän on vain pikkutekijä.

Tänään tiistaina on määrä julkistaa muun muassa Citizens for Tax Justice ja U.S. PIRC Education Fund -järjestöjen tekemä tutkimus. Sen mukaan 58 amerikkalaista suuryritystä vältti laillisilla järjestelyillä 212 miljardin dollaria viime vuonna liittovaltion verotuksessa. Tämä on lähes neljä kertaa Suomen valtion vuosibudjetti.

Tutkimuksessa arvioidaan, että mikäli kaikki suuryritysten Fortune 500 -listalle kuuluvat yritykset olisivat maksaneet veronsa asianmukaisesti viime vuonna, olisi valtio saanut yli 700 miljardin dollarin lisätulot. Tämä on paljon enemmän kuin suurta huolta aiheuttava Yhdysvaltain budjettivaje, joka oli viime vuonna 438 miljardia dollaria.