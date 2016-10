Jussi Joentausta

Cimcorpilla Ulvilassa vierailleet Li Andersson ja Jari Myllykoski korostavat korkean osaamisen ja koulutuksen merkitystä tulevaisuuden kasvulle.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson ja kansanedustaja Jari Myllykoski tutustuivat maanantaina satakuntalaiseen automaatioalan yritykseen. Heidän mukaansa maakunnan automaatio- ja robotiikkaklusteri on esimerkki korkean osaamisen keskittymistä, joita tulee tukea koulutuspanostuksin.

Kansanedustajat pitävät tervetulleena alueen oppilaitosten kaavailemaa automaatioalan koulutuksen kehittämistä ja yhteistyön lisäämistä.

Tampereen teknillinen yliopisto, Sataedu, SAMK, CImcorp ja alueen automaatioalan yritysten yhteistyöverkosto Robocoast ovat aloittamassa Robotiikka Akatemia –nimistä koulutusohjelmaa. Anderssonin ja Myllykosken mukaan hanke on erittäin tervetullut, mutta valtion tulisi tukea korkeaan osaamiseen tähtäävää ammattikoulutusta koulutusleikkausten sijaan.

Li Anderssonin mukaan ammatillisessa koulutuksessa tulisi ottaa nykyistä enemmän huomioon digitalisaation mahdollisuudet ja vaatimukset.

– Hallituksen kärkihankkeena on ammatillisen koulutuksen uudistaminen, mutta siihen ollaan tekemässä ensi vuonna 190 miljoonan euron leikkausta. Tällaiset leikkaukset uhkaavat koulutuksen kehittämistä sellaiseksi, mitä tulevaisuuden korkea osaaminen vaatii, Li Andersson sanoo.

Jari Myllykosken mielestä koulutusjärjestelmää tulee ohjata palvelemaan alueen elinkeinoelämää.

– Automaatio ja robotiikka on yksi maakunnan talouden kärjistä. Sen lisäksi meidän tulee luoda klusteritoimintaa metallurgisen teollisuuden ja elintarviketeollisuuden ympärille niin, että koulutusjärjestelmä tukee alueen vahvuuksia.

Kansanedustajat peräänkuuluttavat myös panostusta muuntokoulutukseen, eli alanvaihtajille suunnattuun koulutukseen ja täydennyskoulutukseen.

– Meriteollisuus ja laivanrakennus on esimerkki alasta, joka on nopeassa kasvussa ja siellä pelätään osaajien puutetta. Muuntokoulutus on tehokas tapa kouluttaa osaajia kasvualoille, Myllykoski sanoo.