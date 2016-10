All Over Press

Naisten lakko näytti keräävän runsaan osanoton ainakin Puolan suurissa kaupungeissa.

Useissa Puolan kaupungeissa on tänään maanantaina järjestetty marsseja tekeillä olevaa uutta aborttilakia vastaan.

Lain vastustajat julistivat maanantain naisten lakkopäiväksi kehottaen naisia jäämään pois töistä ja opiskelupaikoista sekä jättämään kotityöt tekemättä. He kehottivat naisia sen sijaan osallistumaan mielenosoituksiin tai tekemään hyväntekeväisyystyötä tai osallistumaan verenluovutukseen.

Puolan parlamentti käsitteli toissa viikolla ehdotusta uudeksi aborttilaiksi, jolla kiellettäisiin abortti kaikissa tapauksissa. Laki läpäisi ensimmäisen vaiheen ja on nyt valiokuntakäsittelyssä.

Rangaistukseksi abortista voitaisiin uuden lain mukaan määrätä naiselle vankeutta aina viiteen vuoteen saakka. Myös abortin suorittavalle lääkärille voitaisiin antaa vankeusrangaistus.

Ennestäänkin tiukka laki

Puolan aborttilaki vuodelta 1993 on jo ennestään yksi Euroopan tiukimmista. Abortti on sallittu ainoastaan silloin, jos sikiöllä on vakava kehityshäiriö, äidin terveys on vakavasti uhattuna tai raskaus on saanut alkunsa raiskauksen tai insestin seurauksena.

Arvostelijat pelkäävät, että uusi laki voisi johtaa syytteiden nostamiseen myös keskenmenoista ”tahallisina” raskauden keskeyttämisinä, kuten joissakin Latinalaisen Amerikan maissa on tapahtunut.

Samoin pelätään, että lääkärit eivät enää uskaltaisi tehdä toimenpiteitä raskaina oleville naisille, jotta eivät joutuisi rikossyytteeseen mahdollisesta raskauden keskeytymisestä.

Parlamentin käsittelyssä on lisäksi erillinen keinohedelmöityksiä rajoittava laki. Abortinvastaisten ryhmien tähtäimessä on myös totaalikielto niin sanotuille katumuspillereille. Ehdotuksen mukaan niiden myymisestä tai jakamisesta voitaisiin rangaista kahden vuoden vankeudella.

Lähti kansalaisaloitteesta

Aborttilain tiukennus saa tukea niin Puolan katoliselta kirkolta kuin hallitsevalta Laki- ja oikeudenmukaisuus -puolueeltakin (PiS).

Aloitteen uudesta laista teki äärikonservatiivinen Ordo Iuris -ryhmä. Lakiesitys tuli kansalaisaloitteena parlamentin käsittelyyn kerättyään 450 000 allekirjoitusta. Sadantuhannen rajan ylittäneet kansalaisaloitteet käsitellään.

Gallupin mukaan kuitenkin 74 prosenttia puolalaisista haluaisi säilyttää nykyisen lain ja puolet heistä kannattaa naisten lakkoa.

Vastustus on säikäyttänyt PiS:n tosiasiallisen johtajan Jaroslaw Kaczynskin, joka tarjoaa nyt ”kompromissia”: aborttilakia tiukennettaisiin niin, että abortti kiellettäisiin sikiön kehityshäiriön takia, mutta sallittaisiin yhä raiskauksen ja insestin tapauksessa.

Runsas osanotto

Puolan naisten lakon esikuvana on vuonna 1975 Islannissa järjestetty naisten lakko, johon osallistui 90 prosenttia maan naisista. Protestin kohteena oli tuolloin syrjintä työelämässä.

Puolan uutta aborttilakia vastustava liike julisti maanantain ”mustaksi maanantaiksi”, ja mielenosoittajat marssivat surun merkiksi mustiin pukeutuneina. Mielenosoittajilla oli mukanaan laittomia abortteja symboloivia henkareita.

Ensi arvioiden mukaan lakko vaikutti varsin kattavalta Varsovassa ja muissa suurissa kaupungeissa, mutta pienempien paikkakuntien tilanteesta ei vielä iltapäivällä ollut tietoa.

Jopa Puolan katolisuuden pyhiinvaelluskohteessa, Mustan Madonnan Czestochowassa yli 60 prosenttia naistyöntekijöistä osallistui lakkoon.

Waszczykowski tuomitsi

Puolan ulkoministeri Witold Waszczykowski tuomitsi mielenosoitukset. ”Haluamme vakavaa keskustelua elämän, kuoleman ja syntymän kysymyksistä. Emme halua happeningeja, naamiaisasuja emmekä keinotekoisten ongelmien luomista”, Waszczykowski sanoi uutistoimisto AP:lle.

Waszczykowski on aiemmin tullut tunnetuksi muun muassa tuomitsemalla ”polkupyöräilevät kasvissyöjät”.