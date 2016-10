All Over Press

Sivullisen tahallinen pahoinpitely ja kuolemantuottamus on synnyttänyt ihmisissä oikeutettua suuttumusta. Kuitenkin vaatimus siitä, että viranomaisten pitäisi kieltää jonkin ryhmän toiminta, on mielestäni väärä.

Tuomion perusteena pitää oikeusvaltiossa olla teko, josta on oltava riittävä näyttö. Ilman sitä ajaudumme viranomaisten antamiin mielivaltaisiin tuomioihin, valtioterrorismiin.

Nykyinen lainsäädäntömme pohjautuu YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja antaa tuomioistuimelle riittävät eväät päätöksentekoon. Lainsäädännön ongelmana on se, että luetteloidessamme vaikka rasistisen rikoksen tunnusmerkkejä samalla rajaamme kaikki muut rasistiset ilmiöt rangaistavuuden ulkopuolelle.

Tuomioistuimelle pitää antaa tilaa harkita sekä teon luonnetta että sen seuraamuksia. Siitäkin huolimatta että tätä vapautta käytettiin 30-luvulla poliittisten vastustajien tuomitsemiseen kalastuslain rikkomisesta vankilaan, ja siitäkin huolimatta, että muutama vuosi sitten tuomareiden uutisoitiin tauoilla kertoneen rasistisia vitsejä sekä tehneen halventavia huomautuksia oikeudenistuntoon osallistuneista.

Tuskin kukaan haluaa isona tulla rasistiksi sen paremmin kuin pultsariksikaan. Eivätkä kaikki rasistisesti käyttäytyvät tai fasismia kannattavat ole syrjäytyneitä tai tyhmiä.

Syyt siihen, että kaikkiin ihmisiin ennakkoluulottomasti suhtautuva lapsi muuttuu ihmisvihaajaksi ovat moninaiset. Kasvattajia ei voi syyttää koko tapahtumasarjasta, vaikka heidän toimintansa onkin merkittävää. Esimerkiksi päättäjien on syytä harkita sanomisiaan. Suomessa vanha ryssäviha pitää yhä pintansa, ja monelle päättäjälle Putinin demonisointi tuntuu olevan hyvä keino kerätä kannattajia.

Sodan uhalla pelottelu on kuitenkin vastuutonta. Venäjälle on eduksi Suomen kaltainen puskurivaltio, joka ei haudo pahoja aikeita naapureitaan vastaan. Ainakaan minä en näe yhtäkään järkevää syytä miksi Venäjä käyttäisi aseita Suomea vastaan. Maamme turvallisuustyön kulmakivenä on hyvien suhteiden ylläpito, ja se on naapureillemmekin paras vaihtoehto.

Ongelman korjaamisessa ei pidä piiloutua raskaisiin ja loputtomiin lakiuudistuksiin. Niin päättäjien kuin julkisen sanan kannattaisi miettiä omaa osuuttaan vihapuheiden lietsonnassa ja korjata aiempaa toimintaansa. Kaikki ihmisten synnyttämät ongelmat ovat ratkaistavissa, jos vain halua ja tahtoa riittää.

Markku J Kekäläinen

Espoo