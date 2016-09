IPS/Christopher Pala

Nettisovellus kertoo, kuka pyytää mitä ja missä.

Kalastusalusten liikkeiden seuraaminen maailman merillä helpottuu uuden nettisovelluksen ansiosta. Sen toivotaan suitsivan luvatonta pyyntiä, joka on yleistä varsinkin kehitysmaiden vesillä.

Satelliittipaikannusta hyödyntävä Global Fishing Watch -ohjelma kertoo kalastusalusten liikkeet.

– Olen varma, että aina joku jossain tietää, onko tietyllä laivalla lupa kalastaa siellä, missä se on, hanketta toteuttavan SkyTruth-järjestön puheenjohtaja John Amos sanoo.

Tämä väline voi lopettaa laittoman pyynnin, arvioi tutkija.

SkyTruth kehitti Googlen ja Oceana-järjestön tuella ohjelman, joka rekisteröi laivan reitin ja kertoo yli 80 prosentin tarkkuudella, missä se on kalastanut ja millä menetelmällä: nuotalla, pitkälläsiimalla vai troolilla.

– Tiedosta on valtavasti hyötyä laittoman kalastuksen rajoittamisessa, Sierra Leonen kalantutkimuslaitoksen johtaja Josephus Mamie uskoo. Hänen maansa lähivesillä pyörii pyytäjiä kaksin- tai kolminkertainen määrä lupiin verrattuna.

Kapteeni tunnusti

Tyynellämerellä sijaitseva Kiribati epäili viime vuonna taiwanilaista nuotta-alusta kalastuksesta Phoenix-saarten suojelualueella. SkyTruthin avulla tieto vahvistui, ja aiemmin rikoksen kiistänyt aluksen kapteeni tunnusti. Yhtiö sai liki kahden miljoonan euron sakot ja lahjoitti vielä yhden miljoonan tukena Kiribatille.

SkyTruth hyödyntää alusten automaattista tunnistusjärjestelmää (AIS), jossa satelliitti rekisteröi laivojen sijainnin muutaman sekunnin välein. Syyskuun puolivälissä avatulla Global Fishing Watch -sivustolla näkyvät laivojen sijainnit maailman merillä kolmen päivän viipeellä vuodesta 2012 alkaen.

– Tämä väline voi lopettaa laittoman pyynnin, sivustoa kuukausien ajan testannut Kalifornian yliopiston tutkija Douglas McCauley arvioi.

Sijainnin voi valehdella

AIS:ää käyttäviä kalastusaluksia on noin 35 000, ja SkyTruth on tunnistanut niistä 10 000. Amos arvelee, että kenties noin 30 000 laivaa ei käytä AIS:ää, jonka YK on määrännyt pakolliseksi tilavuudeltaan yli 300 tonnin aluksille sekä kaikille matkustajalaivoille. AIS:n päätarkoitus on estää aluksia törmäämästä toisiinsa.

McCauley uskoo, että kalastusvahti lisää YK:lle paineita laajentaa AIS:n käyttöpakko kaikkiin yli sadan tonnin aluksiin, mikä kattaisi lähes koko teollisen laivaston.

Amosin mukaan osa laivoista on kuitenkin alkanut vältellä AIS:n käyttöä tai syöttää siihen väärää tietoa.

– Pieni kiinalaislaivasto ilmoitti kerran sijainnikseen Antarktiksen keskustan.

SkyTruth opettaa nyt tietokoneita tunnistamaan väärät tiedot ja reagoimaan niihin.

”Pyydä, mitä pystyt”

Laittomaan pyyntiin sortuvat useimmiten lailliset alukset, jotka ylittävät kiintiönsä tai sallitut aika- ja aluerajat. Joukossa on kuitenkin myös täysin luvattomia pyytäjiä, jotka vaihtavat liputusmaata ja yritystä sitä mukaa kuin jäävät kiinni. Amosin mukaan vajaa prosentti seuratuista aluksista toimii epäilyttävästi.

Kanadan Brittiläisen Kolumbian yliopiston kalataloustutkija Daniel Pauly vakuuttaa, että laittoman kalastuksen suitsiminen ei tapahdu hetkeäkään liian aikaisin.

Vaikka Yhdysvaltain kalakannat ovat elpymässä ja Eurooppa pyrkii samaan, muualla maailmassa pelin henki on ”pyydä, mitä pystyt, koska muuten saaliin vie joku muu.”

