Vasemmistoliitto arvioi, että VVO:n kaupat osoittavat lain uudistustarpeen.

Vasemmistoliitto vaatii lainsäädännön pikaista korjaamista, jotta ara-asukkailta kerätyt vuokrarahat seuraavat asuntoja kaikissa tilanteissa omistajasta riippumatta

– On kohtuutonta, että omistajan vaihtuessa asukkailta ennakkoon kerättyjä, korjauksiin tarkoitettuja varoja häviää kuin tuhka tuuleen, vasemmistoliiton puoluehallitus toteaa tiedotteessaan keskiviikkona.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) mukaan asukkailta kerätyt varaukset eivät siirtyneet asuntojen mukana, kun VVO myi valtaosan yleishyödyllisistä asunnoistaan Y-säätiölle, vaikka kauppa toteutettiin muodollisesti Aran ehtojen mukaisena.

– Tämä tuhoaa tukijärjestelmän perustana olevan omakustannusperiaatteen, puoluehallitus arvioi.

Huono uusi malli

Työnantajataustainen Sato ja eläkeyhtiöiden sekä kaikkiin keskusjärjestöihin kuuluvien ammattiliittojen omistama VVO toimivat vuosikymmeniä yleishyödyllisinä asuntojen rakennuttajina. Vasemmisto pitää valitettavana, että molemmat ovat luopuneet yleishyödyllisyydestä ja siirtyneet kovan rahan sijoitustoimintaan.

Puolue arvostelee myös pääministeri Juha Sipilän hallituksen luomaa uutta kymmenen vuoden korkotukimallia. Sen mukaan sillä tuetaan alhaisten vuokrien sijaan sijoittajia.

– Mallin seurauksena vuokra-asunnot poistuvat Ara-rajoitusten piiristä jopa heti kymmenen vuoden jälkeen, vasemmistoliitto muistuttaa.

Lisää rakentamista

Puolue korostaa, että voittoa tuottamattomien asuntojen kohdalla lainsäädännön ja valvonnan on oltava erityisen tiukkaa, ettei vuokria ja tukia voida ohjata yksityisiin taskuihin.

– Porsaanreikien tukkiminen ja väärinkäytösten estäminen ei silti riitä. Hallituksen on valmisteltava asuntopolitiikan rakenneuudistus, jossa tuet suunnataan tehokkaasti vuokrien alentamiseen.

Vasemmistoliitto muistuttaa myös, että markkinavuokria saadaan kohtuullistettua vain riittävällä asuntotuotannolla.

– Valtion on annettava kunnille sekä porkkanaa että keppiä. Etenkin pääkaupunkiseudun kuntia on edellytettävä kaavoittamaan nykyistä enemmän asuntoja. Samalla kaikki tuet on siirrettävä aidosti yleishyödyllisille ja sellaisina pysyville rakennuttajille, kuten kuntien omille vuokra-asuntoyhtiöille.