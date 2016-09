Yle Kuvapalvelu

Docventures-dokumentti An Honest Liar (2014) eli Rehellinen valehtelija on napakka muotokuva amerikkalaisesta taikurilegendasta James Randista (s. 1928), taiteilijanimeltään The Amazing Randi.

Randi eteni pitkälle alan tunnetuimman hahmon Harry Houdinin jäljillä. Uran ehtoopuolella eteen tuli kuitenkin paha paikka kahleiden kanssa veden alla, ja Randi näki parhaaksi jättää areenat. Hän alkoi käydä yhä määrätietoisemmin erilaisten pseudotieteellisten ilmiöiden ja varsinkin paranormaaleilla jutuilla rahastavien meedioiden kimppuun. Tehokas johdatus aiheeseen on Tyler Measomin ja Justin Weinsteinin ohjaaman dokkarin aloitusjakso.

Meillä Randia tutumpi nimi on israelilainen Uri Geller. Suomessa kiistelty lusikanvääntäjä esiintyi 1974 suorassa televisiolähetyksessä, vaikka vuotta aiemmin hän oli epäonnistunut mielipuuhassaan suositussa amerikkalaisessa The Tonight Show’ssa – kiitos Randin taustatyön ja konsulttiavun.

Gellerin ja Popoffin urat eivät päättyneet heistä tehtyihin paljastuksiin, päinvastoin.

Randi tunnetaan yhtenä amerikkalaisen skeptikkojärjestö CSICOP:in perustajista. Kuvaavasti eräs dokumentin väliotsakkeista on ”Totuuden saarnamies”.

Englantilainen taikuri ja psykologi Richard Wiseman täsmentää Randin taikurin uran jälkeistä toimenkuvaa. Hänen mielestään Randi suhtautuu skeptisesti paranormaaleihin ilmiöihin ja edistää samalla tieteellistä maailmankuvaa.

ILMOITUS

Gelleria verrattomasti pahempi velho on Jeesuksen nimissä porukkaa kovaäänisesti manipuloiva ja kaatava huijarisaarnaaja Peter Popoff. Randi leimaa hänet täydeksi roistoksi, ja tässä nähtävien näytteiden perusteella näkemykseen on helppo yhtyä.

Gellerin ja Popoffin urat eivät kuitenkaan päättyneet heistä tehtyihin paljastuksiin, päinvastoin. Hurjinta tässä onkin se, miten syvälle ja niin moniin hyväuskoisuus on iskostunut – ei ihme, jos typerimmätkin huijaukset menevät läpi. No, Amerikka on fiktion luvattu maa, ja tätä asetta myös Geller käyttää puolustautuessaan ja osoittaa sormella Hollywoodin suuntaan.

Dokumentissa muistetaan myös Randin taikurin toimintakenttää erilaisten silmänkääntötemppujen parissa ja osoitetaan, miten luontevasti se liittyy hänen huuhaa-jahteihinsa. Kaiken edellä nähdyn perusteella päätösjakso ”Jose-huijaus” saa rankan ironiset raamit. Jakso liittyy 81-vuotiaana kaapista ulos tulleen Randin homosuhteeseen paljon nuoremman lattarimiehen kanssa.

Docventures: An Honest Liar. TV2 ke klo 21.15. Areena 89 päivää.