Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten aiemmin pormestaroimassa Davaon kaupungissa tehdään neljänneksi eniten rikoksia koko maassa. Huumeidenkäyttö Filippiineillä väheni viidennekseen kahdeksassa vuodessa jo ennen huumesotaa. Tutkijan mukaan presidentin pitäisi huumesodassaan keskittyä tarjonnan lisäksi myös kysynnän vähentämiseen sosioekonomisin keinoin.

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte on sanonut kitkeneensä tehokkaasti rikollisuutta toimiessaan pormestarina Davaon kaupungissa. Duterten mukaan rikollisuuden vähentäminen on hänen kovien toimiensa ansiota.

Tilastot asettavat Duterten väitteet kyseenalaisiksi.

Filippiinien poliisin keväällä julkaisemien tilastojen mukaan Davao on ollut vuosina 2010–2015 Filippiinien neljänneksi rikollisin kaupunki. Listalla poliisi vertaili eri kaupunkien välillä muun muassa murhia, tappoja, pahoinpitelyitä, raiskauksia, ryöstöjä ja varkauksia. Muun muassa raiskauksia oli Davaossa suhteellisesti toiseksi eniten koko maassa.

Huumerikollisuutta ei tilastoissa esitelty.

Jo viime vuonna presidenttiehdokas Mar Roxas viittasi tilastoihin ja kutsui Davaon kaupungin rikosten vähäisyyttä ja kaupungin rauhallisuutta myytiksi.

Roxas totesi, että Filippiinit ei saa vähennettyä rikollisuutta väkivallalla. Roxasin mielestä paremmin toimi hänen sisäministeriaikanaan käyttöönotettu Oplan Lambat-Sibat -ohjelma, joka vähensi katurikollisuutta 50 prosenttia Metro Manilan alueella. Metro Manila on suurkaupunkialue, jossa on pääkaupunki Manilan lisäksi 16 kaupunkia ja kuntaa. Alueella asuu lähes 13 miljoonaa ihmistä.

Davaon poliisin mielestä rikollisuus vähenee

Davaon poliisi on eri mieltä Roxasin ja Filippiinien poliisin kanssa. Davaon poliisin mielestä Filippiinien poliisin käyttämä tilasto ei ota huomioon monia rikostyyppejä.

Davaon poliisin mukaan sen selvittämien rikosten osuus on erittäin suuri ja kasvanut valtavasti muutaman viime vuoden aikana.

Davaon poliisi ilmoitti tämän vuoden heinäkuussa, että huumerikollisuus kaupungissa on vähentynyt paljon.

Tuhat ihmistä tapettiin

Duterten pormestarikausilla Davaossa perustettiin niin sanotut kuolemanpartiot. Senaatin kuulemisessa todistaneen kuolemanpartion jäsenen mukaan partioiden tarkoitus oli tappaa rikollisia, kuten huumekauppiaita, raiskaajia ja mopoilla liikkuvia varkaita.

Kuolemanpartion jäsen sanoi, että Davaon kuolemanpartiot olisivat tappaneet yli tuhat ihmistä vuosina 1988 – 2013. Duterte toimi Davaon pormestarina yli 20 vuotta eri pätkissä.

Yksi Duterten vaalilupauksista presidentinvaalikampanjassaan oli kitkeä rikollisuutta Davaon tapaan koko maassa. Davaon kaupungissa asuu noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Koko Filippiineillä ihmisiä on vähän yli sata miljoonaa.

Duterte aloitti presidenttinä kesäkuun 30. päivä. Duterten julistamassa huumesodassa on kuollut kesäkuun lopun jälkeen yli 3 600 ihmistä. Osan ihmisistä on tappanut poliisi. Lisäksi surmia ovat tehneet ainakin huumekauppiaat ja palkkamurhaajat. Duterte kertoo lisäksi satojentuhansien huumediilereiden ja huumeidenkäyttäjien antautuneen ja luopuneen huumeidenkäytöstä.

Neljänneksi turvallisin kaupunki maailmassa?

Davao on sijoittunut kärkijoukkoon Numbeo-com-sivuston listauksessa maailman turvallisimmista kaupungeista. Muun muassa kesäkuussa 2015 Davao oli listan mukaan maailman neljänneksi turvallisin kaupunki. Turvallisuus lasketaan tilastossa rikosten määrästä.

Davaota turvallisempia kaupunkeja tuolloin maailmassa olivat tilaston mukaan vain Osaka Japanissa, kaupunkivaltio Singapore ja Etelä-Korean pääkaupunki Soul.

Numbeo.comin tilastoja ovat uutisoineet isotkin tiedotusvälineet. Numbeo.com-sivusto on käyttäjävetoinen.

Sivuston luotettavuutta on arvosteltu. Filippiinien entinen sosioekonomisista asioista vastannut ministeri Winnie Monsod on epäillyt, että Davaon korkea sijoitus tilastossa on manipuloitu. Monsodin mukaan Davaon sijoitus perustui vain viidensadan palveluun rekisteröityneen havainnoista Davaossa.

Tällä hetkellä Davaon arviointi perustuu 823 ihmisen arviointiin kolmen vuoden aikana.

Numbeon tilastoissa Davao on nyt huomattavasti aiempaa alempana. Yhdessä rikollisuutta mittaavassa tilastossa Davao on sijalla 41, 12 sijaa Helsingin edellä. Toisessa Numbeon tilastossa Davao on sijalla 67, juuri Helsingin takana.

Huumediilerit voivat toimia kaupungin ulkopuolella



Presidentti Duterten mukaan Filippiineillä oli kolme miljoonaa huumeidenkäyttäjää kaksi tai kolme vuotta sitten. Nyt hän epäilee 3,7 miljoonan ihmisen käyttävän huumeita Filippiineillä.

Filippiiinien presidentin alaisen huumeidenvastaisen toimiston mukaan huumeidenkäyttäjiä olisi maassa ollut 6,7 miljoonaa vuonna 2004. Toimisto laski yhteistyössä yliopiston kanssa, että vuonna 2012 huumeidenkäyttäjiä olisi maassa ollut 1,3 miljoonaa.

Huumeidenvastaisen toimiston mukaan huumeidenkäyttö olisi laskenut sekä kysyntään että tarjontaan kohdistuneiden toimien vuoksi.

Presidentti Duterte käyttää huumesodassaan lähinnä poliisia. Tutkijan mukaan Duterte ei voita huumesotaansa tällä tavalla.

– Duterte on hyvin keskittynyt tarjontapuoleen poliisin keinoin. Hän ei käytä sosioekonomisia keinoja taistellakseen tehokkaasti tarjonnan lisäksi myös kysyntää vastaan, toteaa filippiiniläinen tutkija Bonn Juego Kansan Uutisille.

Juego toimii tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Hän on koulutukseltaan talouspolitiikan tohtori. Juego on tutkinut monenlaisia aiheita, kuten ihmisoikeuksia, rikollisuutta ja julkista hallintoa.

Juego arvelee, että huumeidenkäyttö Davaossa on voinut vähentyä kovien toimien vuoksi.

– On mahdollista, että huumediilerit ja huumeidenkäyttäjät ovat vain siirtäneet toimintansa kaupungin ulkopuolelle.

Juegon mukaan presidentti tarvitsisi kirjoitetut ohjeet huumesotaansa.

– Mitkä ovat mittarit ja säännöt huumesodassa? Miten nämä linkittyvät muihin hallituksen ajamiin ohjelmiin?