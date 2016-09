Lehtikuva/Markku Ulander

JHL:n Niemi Laine: Hallitus yrittää romuttaa ay-liikkeen asemaa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL joutui puheenjohtajansa mukaan muiden julkisen alan liittojen kanssa pakkorakoon, kun vastassa oli pakkolaeilla uhkaillut Juha Sipilän hallitus.

– Kävimme läpi niitä lakeja ja selvitimme, mitä niistä ei voida viedä eteenpäin. Osa oli vain hallituksen pelottelua, joilla se halusi osallistua palkkapolitiikkaan, Päivi Niemi-Laine sanoo.

Hallituksella liikaa työmarkkinavaltaa



Niemi-Laine kertoo hätkähtäneensä, kuinka paljon hallituksella on lainsäädäntöteitse valtaa muuttaa työmarkkinajärjestelmään kuuluvia asioita.

Hänen mukaansa JHL teki kiky-ratkaisunsa senhetkisen tilanteen mukaan. Nyt liitossa mietitään, voidaanko luottaa, että tehdyllä kilpailukykysopimuksella mennään eteenpäin.

ILMOITUS

– Olen huolissani, koska nyt tehdään työllisyyspakettia. Se näyttää kilpailukykysopimus kakkoselta, vaikka ykkönenkään ei ole vielä voimassa.

Niemi-Laine ihmettelee hallitusta, joka aikoo budjettiriihessä synnyttämällään työllisyyspakettiajatuksella löytää 8 000 – 10 000 työpaikkaa.

– Vastahan kilpailukykysopimuksessa juuri luvattiin, että sillä saadaan minimissään ainakin 35 000 uutta työpaikkaa.

Leikkurihallitus kurjistaa



Hallituksen peli alkaa JHL:n puheenjohtajan mielestä tuntua kiusalliselta.

– Sen tavoitteet ovat hirveän läpinäkyviä. Porvarihallitus haluaa romuttaa ammattiyhdistysliikkeen aseman yhteiskunnassa ja käydä pienipalkkaisten kukkarolla.

Niemi-Laine epäilee, että hallitus yrittää tehdä Suomeen matalapalkkatyöntekijöitä Nalle Wahlroosin unelman mukaisesti.

Puheenjohtaja on valittanut aiemminkin, että hallituksen ajattelutapa lähtee kurjistamisesta ja pakottamisesta.

– Kyllä tämä ihan selkeästi kurjistamista ja pakottamista on. Me JHL:ssä olemme sanoneet tästä työllisyyspaketista, että me emme pysty enää taipumaan sosiaaliturvan heikentämiseen. Hallitus on koko ajan kiinni meidän ansiosidonnaisessa päivärahassamme ja yrittää romuttaa sosiaaliturvaa, Niemi-Laine sanoo.

– Siitä tässä on kysymys, jos työttömien kanssa käydään kolmen kuukauden välein neuvonpito siitä, mitä he ovat aktivointitoimenpiteinä tehneet, ja sitten halutaan tällä perusteella leikata ansiosidonnaisia päivärahoja.

Hallituksen lupaukset punnitaan



Niemi-Laine totesi kilpailukykysopimusta tehdessään monen muun liittojohtajan tavoin luottavansa Sipilän hallituksen lupaukseen ja aikovansa punnita toimenpiteitä, jos lupaus ei pidä.

– Hallitus antoi keväällä neuvotteluissa lupauksen, että kuntien talouteen ei tule lisää lovea. Asiaa punnitaan ensi vuonna.

Ensimmäinen tarkastelukohta tulee Niemi-Laineen mukaan joulukuussa, kun budjetti on päätetty eduskunnassa. Varsinainen tarkastelukohta on huhtikuussa 2017, jolloin järjestöt käyvät läpi, missä kuntatalous makaa.

– Totta kai me seuraamme haukkana, että hallitus kattaa ne verovähennykset, jotka kiky-sopimuksen heijastusvaikutuksina kuntataloutta rasittavat. Se 90 miljoonaa euroa pitää löytyä jostakin.