Minisarja Fleming (2014) jäljittää kirjailija Ian Flemingin vaiheita ja tekee sen asianmukaisen vauhdikkaasti. Tämän tekee selväksi jo johdantojakso: mies, joka loi James Bondin, vietti myös itse värikästä elämää.

John Brownlowin ja Don McPhersonin käsikirjoittama brittisarja käynnistyy vuodesta 1939.

Fleming tulee varakkaasta perheestä ja paikka laivaston tiedusteluun järjestyy vaivattomasti, kiitos äitimuorin suhteiden ja matkakirjailijana menestyneen vanhemman veljen.

Aloitusjaksossa edetään sodan syttymiseen. Ennen sitä nähdään ripeätempoinen esittelykierros, joka tekee lähemmin tutuksi Flemingin persoonaa.

Näytillä on rento, itsetietoinen, ilmeisen älykäs ja sosiaalisen taustansa karaisemana sopivan röyhkeä herrasväen jälkeläinen, jolla on silmää naiskauneudelle. Viime mainittu puoli on alkutapahtumissa vahvoilla, vakoilutouhuihin paneudutaan tarkemmin jatkossa.

Mat Whitecrossin ohjaamassa sarjassa fakta ja fiktio on sekoitettu sen sortin cocktailiksi, että viihdyttävä reipasmeininkinen poljento on taattu. Dominic Cooper ei ole hassumpi valinta päärooliin, hän hoitaa osansa riittävällä jämäkkyydellä ja huumorilla. Hyvä näyttelijätyöskentely värittää muutenkin näyttämöä, jolla puhaltavat kaikin puolin suuren maailman tuulet.

