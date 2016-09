Lehtikuva/Trond H. Trosdahl

Nuorten naisten työssäkäyntiä voitaisiin lisätä helposti muuttamalla perhevapaita, esittävät SAK ja STTK. Perhevapaista ei kuitenkaan keskustella hallituksen työllisyystyöryhmässä.

SAK haluaisi Suomeen Ruotsin kaltaiset joustot vanhempainvapaissa. Naapurissa vanhemmat voivat pitää perhevapaita useissa pätkissä monen vuoden aikana. Nuorten naisten työssäkäyntiaste on siellä korkeampi kuin meillä.

Suomessa vanhempainvapaa täytyy pitää suoraan 105 päivän äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaan voi pitää kumpi tahansa vanhemmista, mutta vain alle kaksi prosenttia vapaista mene Suomessa isän vastuulle.

– Vanhempainvapaat on pidettävä ennen kuin lapsi on kymmenen kuukautta vanha, muuten ne menettää. Isyysvapaan voi pitää myöhemminkin, ja valtaosa isistä pitää vapaan, ekonomisti Ilkka Kaukoranta SAK:sta toteaa.

Joustojen lisäksi Ruotsista tulisi hänen mukaansa ottaa oppia kotihoidon pituudesta.

ILMOITUS

– Ruotsissa perhevapaita lasta kohden on yhteensä 16 kuukautta. Meillä lasta voi hoitaa kotona yhteensä 36 kuukautta, kun äidit jäävät kotihoidontuelle, Kaukoranta sanoo.

– Ruotsissa ei ole kannustinta pitkään poissaoloon.

EK ei lämpene joustoille



Elinkeinoelämän keskusliitossa Ruotsin joustomalli ei saa kannatusta. Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari toteaa, että vanhempainvapaiden pätkiminen tuottaisi vaikeuksia työpaikkojen työjärjestelyille.

Rantahalvari ei usko, että nuorten naisten työssäkäynti lisääntyisi joustojen myötä, ei edes pätkätöissä.

– Aina kun on tullut uusi mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan lasta, se on otettu käyttöön. En usko perhevapaiden joustojen lisäävän naisten työssäkäyntiä. Pätkätöitä helpottaa enemmän se, että meillä on toimiva päivähoitojärjestelmä.

Nuorten naisten yhdeksi työssäkäynnin esteeksi on osoittautunut kotihoidon tuki.

– Kotihoidontuki pitää jossain vaiheessa miettiä uusiksi. Työllisyystyöryhmään sitä ei otettu, mutta nuorten naisten työllistymisestä pitää keskustella jossain vaiheessa kuitenkin.

Palkansaajajärjestöistä Akava ja STTK ovat esittäneet perhevapaiden jakamista 6+6+6-mallin mukaan. Siinä kumpikin vanhempi hoitaisi lasta puoli vuotta ja he päättäisivät, kumpi hoitaa lasta viimeisen kuusi kuukautta.

EK:n Rantahalvarin mukaan idea on mahdoton. Mallin rahoitus maksaisi 400–500 miljoonaa euroa. Hän ei ota kantaa, voisiko mallia rahoittaa kotihoidontukeen menevin varoin.