”Kaikki laskelmat osoittavat hallituksen politiikan heikentävän pienituloisimpien toimeentuloa ensi vuonna”.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puolusti keskiviikkona eduskunnassa hallituksen verolinjaa. Hallitusta on syytetty omien etupiiriensä suosimisesta.

– Ensinnäkin näihin veronkevennyksiin omille etupiireille: näitä etupiirejä ovat siis eläkeläiset, pieni- ja keskituloiset, pienyrittäjät ja yritysten sukupolvenvaihdoksia tekevät, hän sanoi budjetin lähetekeskustelun jatkuessa.

Sipilän mukaan kiky-sopimuksessa työmarkkinaosapuolet sopivat muun muassa siitä, että sairausvakuutusmaksun päivärahamaksua siirtyy työnantajilta työntekijöille, ja tämä on verovähennyskelpoinen erä.

”20 prosenttia suomen köyhimmistä ovat ne, jotka tässä teidän budjetissanne jäävät miinuspuolelle.”

– Se on selvää, että se vaikuttaa siellä taulukkojen yläpäässä enemmän, ja hallitus korjasi tämän omilla toimillaan sillä tavalla, että veronkevennykset taulukkoihin tehdään pieni- ja keskituloisille.

Kädenojennus ja laskelmat



Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi perusturvaleikkausten johtavan siihen, että pienituloisten suomalaisten ansiot laskevat.

– Ja myöskin näistä veronkevennyksistä hyötyvät eniten suurituloiset. Suurin vaikutus ostovoiman osalta on niiden suomalaisten osalta, jotka tienaavat enemmän kuin 7 000 euroa kuussa, ja esimerkiksi eläkeläisten osalta ostovoima laskee kaikkien niiden eläkeläisten osalta, jotka saavat vähemmän eläkettä kuin 2 500 euroa kuussa.

Hanna Sarkkinen sanoi, että häntä suututtaa, kun ”hallitus yrittää puheilla luoda kuvaa siitä, että nyt ollaan antamassa kädenojennus pienituloisille, vaikka tosiasia on se, että kaikki laskelmat osoittavat hallituksen politiikan heikentävän pienituloisimpien toimeentuloa ensi vuonna”.

– Työttömät köyhtyvät, pienituloiset eläkeläiset köyhtyvät, opiskelijat köyhtyvät. Lisäksi näiden samojen ihmisten toimeentuloa ja elämää hankaloittavat esimerkiksi asiakasmaksukorotukset ja lääkekorvausleikkaukset. Samaan aikaan hyvätuloisille annetaan satoja euroja enemmän. Onko tämä oikein, ja kohdentuuko tämä linja edes talouden kannalta järkevällä tavalla, sillä tiedetään, että pienituloiset käyttävät tulonsa suoraan kulutukseen ja sitä kautta se hyödyttää koko kansantaloutta?

Viidesosa köyhimmistä miinukselle



Paavo Arhinmäki luki eduskunnan tietopalvelun tekemiä laskelmia:

– 20 prosenttia suomen köyhimmistä ovat ne, jotka tässä teidän budjetissanne jäävät miinuspuolelle. Suurimman plussan saavat ne, jotka tienaavat yli 7 000 euroa kuukaudessa.

– Kysymys on oikeudenmukaisuudesta, yhteiskunnan jakautumisesta, mutta kysymys on myös työllisyyspolitiikasta, jossa me kaikki jaamme yhteisen tavoitteen siitä, että työllisyysastetta pitää saada nostettua. Sitä pitää saada nostettua sillä, että vienti vetää, mutta tällä hetkellä työllisyyttä ylläpitävät kotimarkkinat, kotimainen kysyntä.

– Arvoisa pääministeri, kun te annatte kaikkein eniten niille, jotka tienaavat yli 7 000 euroa kuukaudessa, kuvitteletteko, että he käyttävät jokaisen lisäeuron ja -sentin kotimaiseen kysyntään, vai käyttäisivätkö pikemminkin ne, jotka tienaavat alle 1 500 euroa kuukaudessa?

Sipilä vastasi, että tietopalvelun aineistossa ei ilmeisesti ole otettu huomioon kaikkein pienituloisimmille varattua noin 30:tä miljoonaa, koska sitä ei ole vielä kohdistettu.