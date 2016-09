Lehtikuva/Roni Rekomaa

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä haluaa hoitotakuun historiaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosaston asiakkaat ja henkilöstö -ryhmä hakee uudenlaisia polkuja hoitoon hakeutumiselle.

Tiukkoihin määräaikoihin sidotut hoitotakuut ovat STM:n työryhmän mielestä aikansa eläneitä, kertoo Mediuutiset.

Työryhmän mukaan määräaikoja tarvitaan vielä jonkun aikaa, mutta niistä tulisi luopua. Työryhmä luottaa julkisuuteen: Se tuo jatkossa tuottajille painetta tarjota nopeaa hoitoon pääsyä.

Osalla hoito heikentyy ja osalla voi parantuakin.

Tämä viittaakin sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan ja valinnanvapauteen. Tavoitteena on, että kuka tahansa voisi seurata hoitojonoja digitalisaation avulla.

Hoitoon pääsyn määräaikojen sijaan STM:n työryhmä mittaisi, toteutuuko potilaalle laadittu terveys- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelmassa olisi tarkastuspisteitä, joissa kuultaisiin myös potilaan omaa käsitystä siitä, saiko hän avun vai ei.

ILMOITUS

Työryhmän johtajan Annakaisa Iivarin mukaan muutos liittyy kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkuun ja hoitohenkilöstön työn joustavuuden lisäämiseen.

Hän myöntää, että osalla hoito heikentyy ja osalla voi parantuakin. Hän vakuuttaa, että ”kiireelliset asiat hoituvat nopeasti”.

Hoitotakuu turvaa hoitoon pääsyä

Hoitotakuun mukaan terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. Terveyskeskukseen on päästävä kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta ja hoitoon on päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa.

Sairaalahoitoa tarvitsevan potilaan hoito on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Hoitotakuun toteutuminen vaihtelee. Jopa terveyskeskukseen pääsy saattaa olla vaikeaa. Pääkaupunkiseudulla lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa on ollut erityisen paljon ongelmia hoitoon pääsyssä.