Jarkko Mänttäri

Syksyn Blues Live! -festivaalia Jyväskylässä tähdittää New Orleansissa syntynyt ja Lousianassa kasvanut kitaristi-laulaja Eugene Hideaway Bridges, blueskitaristi Hideaway Slimin poika, jonka viimeisin levy on kerännyt kiittäviä arvosteluja.

Blues Live! ry:n puheenjohtaja Hessu Heinonen luonnehtii tämänvuotisen tapahtuman päävierailijaa erinomaiseksi laulajaksi ja taitavaksi kitaristiksi.

– Iso mies, iso ääni. Se on soulia puhtaimmillaan. Kaiken lisäksi hän on valloittava esiintyjä. Siksi päätimme pyytää hänet jo neljännen kerran festivaaleillemme. On ollut hienoa seurata miehen loistokasta uraa.

Eugene Hideaway Bridgesiä säestää 30-vuotista taivaltaan juhliva Wentus Blues Band, joka on säestänyt pitkällä urallaan lukuisia bluesin suuruuksia.

Toinen ulkomainen esiintyjä lauantaina on Black Kat And Kittens-trio, joka on asettunut Berliiniin.

– Olen ollut pitkään blueskuvioissa mukana ja nähnyt ja kuullut paljon, mutta tämä trio veti kyllä puoleensa heti, kun sain heidän levynsä käteeni. Bändi yhdistelee omaperäisellä tavalla down home bluesia, folkkia, gospelia, pehmeää soulia ja afrikkalaisia rytmejä.

Heinosen mukaan trion naisvokalistilla Lorraine Lowella on hyvin vahva ääni ja Adam Sikora on todella hyvä harpisti, joka hoitaa bändissä myös rummut. Kitaristina on Nicholas Morrison.

– Luvassa on todella intensiivistä vanhan hyvän ajan bluesia, itsekin huuliharppua soittava Heinonen sanoo

Kaksipäiväinen Blues Live! -festivaali järjestetään 7.-8. lokakuuta Jyväskylässä ravintola Popparissa. Festivaali järjestetään nyt jo 36. kerran.