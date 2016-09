Lehtikuva/Markku Ulander

Eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta tuomitsivat budjettikeskustelun yhteydessä tiistaina poliittisen väkivallan.

– Olemme huolissamme kärjistyneestä vastakkainasettelusta Suomessa. Tuomitsemme jyrkästi kaiken väkivallan ja vetoamme maltin ja yhteiskuntarauhan puolesta. Vihapuheet, saatika vihan teot eivät ole isänmaallisuutta, Antti Kaikkonen totesi keskustan ryhmäpuheessa.

– Etenkin päättäjien on tällaisena aikana oltava sillanrakentajia

Kyse oli helsinkiläisen Jimi Karttusen kuolemaan johtaneesta tapahtumasarjasta, joka alkoi uusnatsien mielenosoituksessa Helsingissä viikko sitten lauantaina. Kokoomuksen Kalle Jokinen nosti asian esiin suoremmin.

– Useita vuosikymmeniä on kulunut siitä, kun Suomessa ihminen on saanut surmansa poliittisen väkivallan uhrina. Nyt kuitenkin keskellä Helsinkiä uusnatsien mielenosoituksessa on käyty väkivalloin ihmisen kimppuun kohtalokkain seurauksin, hän sanoi.

– Viimeistään nyt meidän poliitikkojen on tehtävä kaikki voitavamme, jotta aatteellisten päämäärien ajaminen väkivalloin tai muun rikoksen keinoin Suomessa loppuu.

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) otti asiaan kantaa. Hänen eilistä blogikirjoitustaan siitä on arvosteltu asian vierestä kirjoitetuksi.

– Se on selvä että hallitus ja me kaikki täällä tuomitsemme viime päivien tapahtumat. Tarvittaessa myös lainsäädäntöä muutetaan. itse en myöskään kyseenalaistaisi sitä ettemmekö me kaikki tuomitsisi nämä tapahtumat. Se vain lisää vastakkainasettelua, hän sanoi.

Vasemmistoliitto, vihreät, SDP, Kristillisdemokraatit ja ruotsalainen eduskuntaryhmä yhtyivät vetoomukseen.