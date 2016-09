Jussi Joentausta

Herkkä Itämeri vaatii tehokkaita toimia.

Vasemmistoliiton Annika Lapintietä huolestuttaa Itämeren tila. Hän on seurannut sen kehitystä veneestä vuosikymmenten ajan.

– Rehevöityminen on silminnähtävää. Joinakin vuosina meri suorastaan puuroutuu myrkyllisestä sinilevästä. Myös rihmalevä on runsastunut. Turskat ja kampelat ovat hävinneet, Lapintie totesi Ruissalossa maanantaina Turun Vasemmistoliiton järjestämässä tilaisuudessa, jossa pohdittiin Saaristomeren ongelmia ja niiden ratkaisuehdotuksia.

Kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie muistutti, että Itämeri on luokiteltu erityisen herkäksi merialueeksi ja on yksi maapallon saastuneimmista meristä.

”Aikaa ei ole hukattavaksi.”

– Rehevöityminen johtuu mereen kulkeutuvien ravinteiden määrästä. Itämeren valuma-alue on suuri, peräti neljä kertaa suurempi kuin itse meri. Mereen kulkeutuu runsaasti maatalouden lannoitteita ja jätevesiä. Ravinnekuormitusta tuovat myös teollisuus, metsätalous ja kalankasvatus.

Lapintie on huolissaan päästöjen lisäksi rahtilaivojen painolastivesien mukana matkaavista vieraslajeista, laivojen jätevesistä ja onnettomuusriskistä.

Pikaisia toimia tarvitaan

Lapintie korostaa, että päätöksillä Itämerta voidaan kuitenkin suojella. Hän kiittää EU:n rikkidirektiiviä, joka on vähentänyt laivojen rikkipäästöjä, sekä keväistä päätöstä Suomen liittymisestä kansainväliseen yleissopimukseen, joka edellyttää alusten painolastivesien käsittelyä.

– Samaan aikaan tehtiin myös toinen tärkeä päätös, kun kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti kieltää risteilijöiden jätevesien laskemisen Itämereen

Hän toteaa, että päätöksiä tarvitaan lisää.

– Aikaa ei ole hukattavaksi, hän sanoi.

– Juuri nyt ajankohtaista on Natura-verkon täydentäminen. Hanke on kuulemisvaiheessa. Ehdotus on, että verkostoa täydennetään kolmella vedenalaisen meriluonnon kohteella ja kolmella meri- ja kosteikkolintujen tärkeällä alueella. Saaristomeri kuuluu molempiin kategorioihin.

Kärkihanke

Lisäksi hän esitti maatalouden päästöjen vähentämistä paikallista ravinnekiertoa parantamalla ja sen tukemista, että kalankasvatuksessa siirrytään suljetun kierron kasvatuslaitoksiin. Myös metsätaloudessa siirtyminen jatkuvaan kasvatukseen lopettaisi päättöhakkuiden myötä liikkeelle lähtevät ravinnekuormapiikit.

– Kiertotalous on yksi pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista, Lapintie muistutti.

– Hallitus lupaa panostaa ravinteiden kierrätykseen ja tehostaa toimia Itämeren ja muiden vesistöjen suojelemiseksi. Tämä on oikea valinta ja parhaimmillaan tehokkaat teknologiat ja innovaatiot suojelevat vesiämme ja tuovat Suomeen uutta työtä vihreän teknologian alalla.